“ふてほど語大賞”は「チョメチョメ」 『不適切にもほどがある！』視聴者が選んだ年間1位
TBSで2026年1月4日（日）後9：00から放送されるスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』が、作中に登場する“ことば”を対象に実施した「ふてほど語大賞」の年間大賞とトップテンを発表した。ノミネート20語の中から視聴者投票で年間大賞に選ばれたのは「チョメチョメ」だ。
「チョメチョメ」は、バラエティ番組『アイ・アイゲーム』で司会の山城新伍がクイズの伏せ字「××」をそう読んだことに由来することばで、番組内では伏せ字の多くが下ネタだったため、男女がイチャイチャする意味も派生した。ドラマ本編でも繰り返し登場するワードであり、“ふてほどを象徴することば”として多くの票を集めた形だ。
トップテンには以下のことばがランクインした。
・ニャンニャン
・マブい
・あばずれ
・スケバン
・金妻
・タイマン
・宜保愛子
・ぶりっ子
・プッツン
特設サイトでは、各ワードの該当シーンの場面写真とともに意味を紹介しており、ドラマの名場面とセットで楽しめる構成となっている。
スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』は、2026年の始まりに笑えて少し考えさせられ、時にほろっとし、時に気まずくなる“意識低い系タイムスリップコメディ”として制作される。放送は1月4日（日）後9：00からとなる。
■「ふてほど語大賞」とは
ドラマで生まれた、あるいはドラマに登場した絶妙に時代遅れな表現を“視聴者の目・口・耳をにぎわせたことば”として選び、その中から最も『不適切にもほどがある！』を代表することばを顕彰する企画である。
