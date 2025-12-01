ZEROBASEONE、契約期間2ヶ月延長を正式発表「大きな愛に応えたい」【報告全文】
9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が12月1日、所属事務所・WAKEONEの公式サイトを通じ、2ヶ月の契約延長を正式発表した。
【個別カット】個性が爆発！それぞれキュートな姿を見せるZEROBASEONE
同事務所は「ZEROBASEONEメンバー9名全員（SUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、ZHANG HAO、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、RICKY、KIM GYU VIN、PARK GUN WOOK、HAN YU JIN）と誠実かつ綿密に協議を重ねた結果、事務所とメンバーは、ZEROBASEONEのグループ活動を 2ヶ月間延長することに合意いたしました」と発表。「この決定は、チームへの深い愛情を持ち、ファンの皆様から受けた大きな愛に応えたいと願うZEROBASEONEメンバー全員の同意によるものです」とした。
続けて「ZEROBASEONEは引き続きフルチームとして活動していくとともに、今後開催される『2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW'』アンコール公演でファンの皆さまとお会いし、大切な瞬間を共有してまいります」と伝えた。
ZEROBASEONEは、2023年4月、グローバルオーディション番組『BOYS PLANET』で視聴者による人気投票で選ばれた9人組グループ。同年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースし、デビューした。当初の契約期間は2年6ヶ月で、2026年1月10日に満了予定だった。
【報告全文】
こんにちは、WAKE ONEです。
まず初めに、ZEROBASEONEへの変わらぬ愛とご支援をお送りくださり、誠にありがとうございます。ZEROBASEONEの今後の予定についてお知らせいたします。
ZEROBASEONEメンバー9名全員（SUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、ZHANG HAO、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、RICKY、KIM GYU VIN、PARK GUN WOOK、HAN YU JIN）と誠実かつ綿密に協議を重ねた結果、事務所とメンバーは、ZEROBASEONEのグループ活動を 2ヶ月間延長することに合意いたしました。
この決定は、チームへの深い愛情を持ち、ファンの皆様から受けた大きな愛に応えたいと願うZEROBASEONEメンバー全員の同意によるものです。
ZEROBASEONEは引き続きフルチームとして活動していくとともに、今後開催される『2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW'』アンコール公演でファンの皆さまとお会いし、大切な瞬間を共有してまいります。
今回の延長に伴い、第3弾グローバルオフィシャルファンクラブ「ZEROSE」は追加費用なしで自動延長となり、「Plus Chat」も変更なく継続いたします。詳細は後日改めてお知らせいたします。
ZEROBASEONEの歩みに、変わらぬ愛とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
WAKEONEも、ZEROBASEONEとZEROSEが共有するすべての瞬間が、より輝けるよう、全力を尽くしてまいります。
ありがとうございます。
