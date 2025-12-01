山本舞香「パワパフになりたい！」 結婚を機に“好き”を前面に出すようになった理由明かす
俳優の山本舞香（28）が1日、東京の渋谷・RAYARD MIYASHITA PARKで行われた「MIYASHITA POWERFUL XMAS」THE POWERPUFF GIRLS × MIYASHITA PARK PRイベントに登場した。
【写真】可愛いの大渋滞！わちゃわちゃする山本舞香＆ブロッサム
『RAYARD MIYASHITA PARK』では、アメリカ発の人気アニメ『パワーパフ ガールズ』とコラボレーションした「MIYASHITA POWERFUL XMAS」を12月1日〜25日に開催する。キャラクターが館内に出現し、フォトスポットなど作品の世界観を楽しめる。
MCから“芸能界イチのパワパフマニア”と紹介された山本は、「きょうはブロッサムをイメージしました！」というカラフルでキュートな衣装で登場。「MIYASHITA POWERFUL XMAS」について「色んなところにパワーパフガールズがいてめちゃくちゃかわいくて。ネオンやバルーンもあって、歩いているだけで楽しかったです！」と大興奮。
以前に大阪でのポップアップストアに行ったときにはグッズを約200点も購入したという山本。好きになったきっかけは、幼少期に見ていたアニメだというが、「世間のキャラ的に、（『パワーパフ ガールズ』が好きだと）あんまり言えなくて。かわいらしすぎるから、急にかわいこぶっていると言われるのがちょっといやだったので（笑）」と告白。「最近は結婚もしましたし、いいやと思って最近はパワパフ愛を前面に出している」と語った。
ドラマの現場にもグッズがあると「超テンションが上がる。すごくノリノリでお芝居できるので感謝しています」とにっこり。そんな山本は「いつかコラボしたい！私もパワパフになりたい！」と夢を語る。「キャラクターになれるだけでいいです。4人の並びで待ち受けにできるデータにしてくれたら十分です（笑）」とほほ笑んでいた。
