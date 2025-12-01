女優志田こはく（21）が30日、インスタグラムを更新。テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜午前9時半）で一河角乃／ゴジュウユニコーン役を務めることを報告した。

志田は「改めまして、スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』一河角乃／ゴジュウユニコーン役を務めさせていただくことになりました!」と報告し、同作品のビジュアルや一河角乃の衣装を着用した姿を投稿した。

続けて「皆さん、第40話いかがでしたか?? 陸王とブーケ嬢どうなっちゃうの〜! 来週もお楽しみに 最後まで応援の程、よろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「こっちゃんが演じる角乃ちゃんオニかわ要素満載で最高でした」「思いっきり自然に馴染めてますね!特撮へおかえりなさい!」「志田さんあなたは間違いなくスーパー戦隊の救世主です」「どうなってしまうのか不安だったけど、こはくちゃんが代役を務めてくれることが発表されたときとっても嬉しかったです」とコメントが寄せられている。

志田は同番組で、今森茉耶（19）の降板を受け、同日放送の第40話から一河角乃／ゴジュウユニコーンを演じている。また、志田は「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」（22〜23年）で、ヒロインの鬼頭はるか／オニシスターを演じていた。