グラビアアイドルの三田悠貴（27）が11月30日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着ショットを投稿した。

「12／10に4枚目のDVD『三田ちゃんパラダイス』発売します 12／21には発売記念イベントも開催します！！ご予約はもうしてくれたかな？」と告知。「そして！！12／1（月）12時〜『三田ちゃんパラダイス』I−ONE TV定額会員より先行配信されるみたいです！発売前に一足先に見れちゃうみたい 『限定特典映像付き』なのでそこも要チェック！！ ちなみに限定特典映像の衣装がこちら めちゃ可愛くなーい！？ 是非スタンバイしてご覧頂けたら嬉しいです」とつづり、白に緑の縁取りがされたビキニ水着姿を添えた。

別の投稿では「1st写真集だして約1年たちました 初めての海外で1人でパスポート作りにいったの今でも鮮明に覚えてる」と当時を振り返り、ビーチで奇抜なデザインの衣装を着た撮影ショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「キレイすぎる」「ビジュ最高」「髪の毛アップ可愛い」「美しい胸元ありがとう」「こぼれそうですね」「溢れています」「たぷんたぷん」「セクシーーーー」「すんごい」「でかい」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。