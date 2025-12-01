元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。美容院ショットを投稿した。

「さらさら〜〜♪」とつづり、黒のトップスと黒ミニスカートコーデで、スラリと伸びた美脚も披露。少し短くカットしたヘアスタイルも公開した。

また、別の投稿では番組出演時の衣装を紹介。胸元を強調するデザインが施された白のニットトップスに水色のロングスカート姿や、「ボウタイデザインとスエード素材が素敵な大人っぽコーデとゴールドのイヤリングのお衣装をご提供いただきました」とした黒のトップスに薄いベージュ色を基調としたロングスカート姿などをアップした。

ファンやフォロワーからも「別格の美しさ」「超絶可愛い」「可愛さレベルアップ」「笑顔が爽やかで可愛い」「すっかり大人な女性へ」「大人の魅力が溢れてますね」「キラッキラしてる」「とぅるんとぅるん」「膝小僧も綺麗」「顔面国宝」などのコメントが寄せられた。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。