元NMB48でモデルの上西怜（24）が11月30日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。

「『五等分の花嫁』四葉のコスプレで＃アコスタに参加しました」と、黄緑のミニスカート、黄色いセーター、紺のジャケット、緑のリボンと髪飾りの衣装で、コスプレイベントに参加したことを明かし、「いろんな場所を歩いて写真も撮れてとっても楽しい一日でした！ そして、開会宣言にも参加させていただきました ありがとうございました」とつづった。エメラルドブルーのカラーコンタクトまでくっきりのドアップショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「世界一かわいい」「めちゃめちゃ最高にお似合い」「最強に可愛いすぎます」「四葉をチョイスとかセンスがまたいい」「クオリティ高い」「制服姿も可愛い」「天才だね」などのコメントが寄せられた。

上西は16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。今年4月の卒業後も、通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。