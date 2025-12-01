女優でモデルの井桁弘恵（28）が11月30日までに、自身のインスタグラムを更新。激変ヘアを投稿した。

「期間限定 NEWイゲタ」と報告し、衝撃的にイメージチェンジした金髪ヘアのドアップショットなどを公開。陽の当たる海辺で髪が輝きを増した。

別の投稿では「大丸福岡天神店で開催中の写真展『つかのま』 遠藤さんとのトークショーと特典会初日が無事に終わりました 遠藤さんと撮影の裏話たくさんお話したり来てくださった皆さんと特典会で交流できたり 嬉しいなぁ、有り難いなぁ、としみじみ感じる時間になりました」とつづり、写真集「つかのま」を撮影してくれた写真家・遠藤優貴氏とのイベントの様子をアップ。展示された写真集カットの横に並び、金髪の激変ぶりが際立った。

さらに、「大好きな地元」と福岡に帰省し、真っ赤なモニュメントの前でポーズをとった写真も加えた。

ファンやフォロワーからも「今年最大の衝撃」「金髪めーーっちゃ似合ってる」「驚いたけど可愛い」「えぐいかわいい、、、、」「可愛すぎて心臓とまる」「本当にカッコイイ」「外国のお人形さんみたい」「ヤンチャな雰囲気は新鮮」「印象ガラリ」「『スーパーサイヤ人』になってますねぇ」「撃ち抜かれる美しさ」「最高キュート癒されます」「最強」「神々しい」「惚れなおした」などの声の一方、「やっぱ、黒髪がいいかなー」「黒髪の方が似合うとおもいます」「不良になっとる」「黒髪に戻してくれ」などのコメントも寄せられた。