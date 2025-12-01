モデルで女優の杉本愛里（24）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を投稿した。

「一日中お姫様になった気分だったよ 是非見てね」と、ウエディング情報誌の撮影ショットを公開。純白のドレスに加えて、デコルテや背中を大胆に露出した紫のドレス姿も披露した。

また、別の投稿ではイチョウ並木でマフラーを巻いたデニムコーデや、お気に入りの指輪をつけたカフェショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「白も紫もめっちゃ似合ってて可愛い」「ちょーーーーかわいい」「素敵な笑顔」「見惚れちゃいます」「お姫様ダネ」「ラプンツェルみたいで素敵」「天使じゃん」などのコメントが寄せられた。

杉本は大阪・松原市出身で、元プロ野球選手で広島東洋カープからドラフト1位指名された杉本正志を父に持つ。16年に「ミスセブンティーン2016」グランプリとなり専属モデルに。17年にはNHKドキュメンタリードラマ「母、立ちあがる〜認知症のわたしと、あなたと〜」で女優デビュー。18年にテレビ朝日系「仮面ライダージオウ」に出演。映画「あのコの、トリコ。」では映画初出演。20年に出演したABEMAの恋愛リアリティー番組「恋とオオカミちゃんには騙されない」ではかわいいルックスと関西弁で注目された。24年には初の水着グラビアにも挑戦。特技はピアノ、バスケットボール。趣味はドライブ。164センチ。血液型O。