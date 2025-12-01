¡ÚÁÛÄê³°¡ª¡ÛÀ¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬·§Ìî¸ÅÆ»¤Ëµá¤á¤¿¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤Ï¡©
À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈþ¿©¡×¡£Èà¤é¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÏÊý¡×¤À¡£¤¤¤Þ¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤È¿©ºà¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥í¡¼¥«¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡É¤¬¡¢À¤³¦¤«¤éÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î½ñ¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡Ë¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¤ò²òÀâ¡£¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¥¨¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·¿ÈÖ»ØÄê¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤ÇÈþ¿©¤á¤°¤ê
¡¡¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ»Ãæ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÉÙÍµÁØ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î´ë¶È¤ÈÉÑÈË¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò10²ó°Ê¾åË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¤³¤ó¤Ê°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öµª°ËÈ¾Åç¤Î·§Ìî¸ÅÆ»¤ò¥Ð¥¤¥¯¤ÇÎ¹¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥é¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÊý¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Î·¿ÈÖ¤ò»ØÄê¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò4ÂæÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·¿¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤âºß¸Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Áê¼ê¤Ï¾åÆÀ°Õ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÊý¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¤½¤Î·¿ÈÖ¤òÇã¤¤½¸¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤«4ÂæÍÑ°Õ¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¡¢¿´Ìö¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤ÎÁÛÁü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·§Ìî¸ÅÆ»¶áÊÕ¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤Å¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÅ¹¤Ëµ¤¤Þ¤Þ¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤é¤ÏÂç¤¤¤ËËþÂ¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£Æü¤ÎÀ¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢Åìµþ¤äµþÅÔ¤Î¹âµéÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏËþÂ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤«¤Ë¿Í¤È°ã¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢¤½¤³¤Ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬¥ê¥»¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ®½Å¤Ê·¿ÈÖ¤ò4Âæ¤Þ¤È¤á¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÉÙÍµÁØ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬µ¡Å¾¤ò¤¤«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà¤é¼«¿È¡¢¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤éºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤ÎËÜ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÌµÍýÆñÂê¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤¿µ¤¤Ê¤ÉÌÓÆ¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤àÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤óÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Íø±×¤â½¼Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤ÉÆÀ¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¡À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£