1日午前9時48分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、北海道の浦河町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□北海道

浦河町

■震度2

□北海道

函館市 厚真町 むかわ町

日高地方日高町 新冠町 新ひだか町

浦幌町





□青森県むつ市 東通村

■震度1

□北海道

様似町 えりも町 七飯町

鹿部町 苫小牧市 登別市

白老町 安平町 平取町

帯広市 音更町 十勝清水町

芽室町 幕別町 十勝池田町

豊頃町 本別町 札幌東区

札幌白石区 江別市 千歳市

恵庭市 北広島市 胆振伊達市

鹿追町 新得町 足寄町

中札内村 更別村 十勝大樹町

広尾町



□青森県

平内町 外ヶ浜町 八戸市

三沢市 野辺地町 七戸町

東北町 五戸町 青森南部町

階上町



□岩手県

盛岡市 軽米町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。