【おとめ座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：戦車（The Chariot）／正位置】
「戦車」の正位置は、大きな前進や行動を暗示します。
今月は、これまで悩んでいたことや物事を進めるのに最適な時期。
ただし、自信のないことは無理に手を付けなくてもOK。いずれ最適なタイミングが見つかります。
【今月のラッキーカラー：ブルー】
青は冷静さと集中力を高め、あなたの行動をより確実なものにします。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
