2025年12月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おとめ座」の今月の運勢を占います。

写真拡大 (全2枚)

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2025年12月の運勢を占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


【今月のカード：戦車（The Chariot）／正位置】
「戦車」の正位置は、大きな前進や行動を暗示します。

今月は、これまで悩んでいたことや物事を進めるのに最適な時期。

ただし、自信のないことは無理に手を付けなくてもOK。いずれ最適なタイミングが見つかります。

【今月のラッキーカラー：ブルー】
青は冷静さと集中力を高め、あなたの行動をより確実なものにします。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)