【しし座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：女帝（The Empress）／逆位置】
「女帝」の逆位置は、繊細な優しさを表します。
今月は、あなたの心の優しさが周りの人を救う1カ月になるでしょう。
ただし、周りの意見には流されないように。伝えたいことはしっかり話しても大丈夫。
【今月のラッキーカラー：シルバー】
シルバーのアイテムは冷静さと柔らかさを与え、あなたの優しさをより引き立ててくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
