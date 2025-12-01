【かに座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：魔術師（The Magician）／逆位置】
「魔術師」の逆位置は、感覚よりも経験や実績を重んじる時期を示します。
今月は、目に見えないものよりも、数値や結果といった明確な指標を頼りに進むとよい流れに。
ただし、理屈に偏り過ぎると冷たく映ることもあるので、共感や優しさを忘れずに。
【今月のラッキーカラー：ピンク】
ピンクは心の距離をそっと縮め、あなたの知的な魅力に温かさを添えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
