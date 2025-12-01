【ふたご座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：節制（Temperance）／正位置】
「節制」の正位置は、調和とバランスを表します。
今月は、複数のことをスマートにこなせるなど、器用さが発揮できる1カ月。
ただし、余裕がある分やりたいことも増えやすいので、欲張り過ぎず、一歩ずつ進めて。
【今月のラッキーカラー：ネイビー】
ネイビーは心を落ち着かせ、あなたの冷静な判断力をサポートしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
