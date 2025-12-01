かっこいいと思う「中部地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「富士山（雄大な富士）」を抑えた1位は？【2025年調査】
地域ごとに特色が光る図柄入りナンバープレートは、デザインを通してその土地の魅力を広く発信しています。中でも、洗練されたデザインや力強いモチーフを取り入れたものは、愛車の存在感を際立たせ、ドライバーの気分を高めてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北陸信越・中部地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、かっこいいと思う「中部地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「日本一の山である富士山が大きく描かれていて、とてもかっこいいと思うから」（30代男性／富山県）、「世界遺産で信仰の対象でもある富士山を堂々と描いているところがかっこいい」（40代男性／岩手県）、「富士山は唯一無二の存在感がありかっこいいから」（30代女性／静岡県）などの声がありました。
回答者からは、「徳川家康公の『兜』の変遷がデザインされており、歴史的な背景を感じさせる重厚感のあるデザインがかっこいい」（40代女性／愛知県）、「兜の変遷をナンバープレートにするのはなかなかない発想だし、カッコイイと思う」（60代女性／栃木県）、「歴史的な兜の変遷をモチーフにしたデザインは重厚感があり、武士の威厳を感じさせるかっこよさがあります」（60代男性／広島県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：富士山（静岡県）／雄大な富士と豊かな田園／87票2位は、静岡県「富士山」の雄大な富士と豊かな田園。日本一の山・富士山の雄大な姿を背景に、豊かな田園風景が広がるデザインです。日本の象徴とも言える富士山の圧倒的な存在感が、「堂々としていてかっこいい」と評価されました。
1位：岡崎（愛知県）／徳川家康公の兜の変遷／112票1位は、愛知県「岡崎」の徳川家康公の兜の変遷。徳川家康ゆかりの地として、家康公の兜の移り変わりを描いたデザインです。歴史の重みを感じさせるモチーフと、落ち着いた色使いが、「渋い」「威厳がある」と絶賛されました。
