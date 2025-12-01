【おうし座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：愚者（The Fool）／逆位置】
「愚者」の逆位置は、もうすぐ自由を取り戻せることを暗示します。
今月は、努力のご褒美としてお出掛けの計画を立てるのにぴったりです。
ただし、気が緩んで散財し過ぎないように注意を。取捨選択が運気を整えます。
【今月のラッキーカラー：ブラック】
黒いアイテムは冷静さを与え、自由を楽しむあなたに落ち着きをもたらしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
