2025年12月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おうし座」の今月の運勢を占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


【今月のカード：愚者（The Fool）／逆位置】
「愚者」の逆位置は、もうすぐ自由を取り戻せることを暗示します。

今月は、努力のご褒美としてお出掛けの計画を立てるのにぴったりです。

ただし、気が緩んで散財し過ぎないように注意を。取捨選択が運気を整えます。

【今月のラッキーカラー：ブラック】
黒いアイテムは冷静さを与え、自由を楽しむあなたに落ち着きをもたらしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)