【おひつじ座】2025年12月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2025年12月の運勢を占います。
【今月のカード：皇帝（The Emperor）／正位置】
「皇帝」の正位置は、どっしり構える意味を持ちます。
今月は、自分の行動や判断に強い自信が持てる時期。
ただし、リーダーシップが強すぎると独善的に見られることもあるので、周囲への感謝を忘れずに。
【今月のラッキーカラー：オレンジ】
オレンジのアイテムは包容力を高め、あなたの強さに優しさを添えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
