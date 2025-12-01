2025年12月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おひつじ座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2025年12月の運勢を占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


【今月のカード：皇帝（The Emperor）／正位置】
「皇帝」の正位置は、どっしり構える意味を持ちます。

今月は、自分の行動や判断に強い自信が持てる時期。

ただし、リーダーシップが強すぎると独善的に見られることもあるので、周囲への感謝を忘れずに。

【今月のラッキーカラー：オレンジ】
オレンジのアイテムは包容力を高め、あなたの強さに優しさを添えてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)