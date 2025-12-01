水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2025年12月の運勢

【今月の運勢・2025年12月】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今月の運勢人間関係が広がるとき。金運も好調！

あなたの正直さや真面目さ、決断力と行動力が人を惹きつけ、人間関係が広がっていきます。頼られる場面も増えますが、それがあなたの喜びにもなり、大切な人との絆が深まっていくでしょう。金運は好調で、ほしかったものが手に入りそう。ただ出費も増えるので、本当に必要か、よく考えてから買い物を。心のこもった贈り物を購入するのは吉。いろいろな話も舞い込みますが、迷ったら直感で決めて。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今月の運勢さまざまな“大掃除”を。身近な人たちと過ごす時間で心を充足

スマホのデータや悪い生活習慣など、身の回りの滞りをリセットすると◎。特に住まいの環境を整えると、気分も運気もアップします。部屋の模様替え、普段できなかった場所の掃除と、気になっていたことから始めてみて。11月に手をつけられなかった“やるべきこと”にも向き合えます。また家族やパートナー、気の合う友人との時間が心の充電に。クリスマスや年末年始をいっしょに楽しむ計画を立てて。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今月の運勢無理せずマイペースで過ごすと◎。ハッピーな気持ちが来年のいい流れに

11月の疲れが残っているなら、まずはしっかり休息を。やる気が出ないなら、大掃除や年越しの準備を無理に進めなくても大丈夫。年内に片づけようとしていたことも、来年に持ち越してOK。今月は、自分に合ったペースで過ごすことが運気を整えます。クリスマスや忘年会など、この時期ならではのイベントを楽しんで、ワクワクする時間を満喫しましょう。ハッピーな気持ちで年末を迎えることで、2026年に向けていい流れをつくることができます。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今月の運勢好きなことへの集中力が高まる月。言葉選びは慎重に

素直な気持ちがあふれてくる時期です。大切な人たちと深い話ができる一方で、違和感のあるものには距離を置きたくなるかもしれません。言葉が鋭くなりがちなので、会話やSNSでの発信はいつもより慎重に。好きなことへの集中力が高まるので、趣味などに没頭すると、思いがけない成果が得られる可能性も。感情の波をうまくコントロールしながら、自分らしいテンポで、ワクワクがいっぱいの年末年始を迎えましょう。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今月の運勢断捨離＆リセットが来年へのステップに。“ひとり時間”も確保して

新しい年への意識が少しずつ高まり、2026年に挑戦したいことや進むべき方向が見えてきます。その流れの中で、これまでの習慣や人間関係を見直し、距離を置く選択をする場面もあるかもしれません。でも、今月の断捨離や意識の切り替えは、来年以降の可能性を広げるための大切なステップ。忙しい日々の中でも、意識的に“ひとり時間”をつくって、今年の出来事を振り返りましょう。気づきや反省をメモに残しておくことで、2026年の指針も明確になっていきますよ。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今月の運勢楽しい出来事や新たな出会いが。お金の管理はしっかりと

交友関係が活発になり、心がおどる出来事や新鮮な出会いが増えていきます。初めての環境や価値観に触れ、自分の世界が広がるような刺激的な体験も得られるでしょう。ただし、先月思うように動けなかった人ほど、目の前の楽しさに夢中になりやすく、つい出費が増えがち。買い物は予算を決めてから。また、お金を立て替えるときは記録を残すなど、金銭面はしっかりと管理しましょう。年末年始の誘いは多くなりますが、参加するイベントもきちんと選んで。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今月の運勢落ち着いて気持ちを整理して。日常から離れることで気づきも

これまで全力で走り続けてきた人や、穏やかな日常に慣れていた人ほど、ふと立ち止まりたくなるような気分になるかもしれません。「このままでいいのかな」と感じたら、それは次のステージが近づいているサイン。新しい分野への挑戦、行ったことのない場所への旅行など、日常から少し離れることで思いがけない気づきや発見に出会えるでしょう。ただし急な方向転換は、周囲をおどろかせるので慎重に。慌ただしい時期でも、落ち着いて自分の気持ちを整理して、来年につながる選択を。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今月の運勢成果が出やすいとき。2025年の総まとめを

今年を振り返ることで、2026年に向けて取り組むべき課題やテーマが見えてきそうです。年始に掲げた目標を思い出し、これまでの努力と照らし合わせるといいヒントが得られそう。成果が出やすいタイミングでもあるので、あと一歩の頑張りも効果的です。滞っていた問題にも今のうちにしっかり向き合っておきましょう。さらに、自分に足りない部分に気づいたら、それを補う学びを始めるのも吉。年末年始の休みをいかして、新しい知識やスキルに触れてみるのもおすすめです。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今月の運勢先月始めたことが順調に展開。地道な積み重ねが2026年につながる！

物事が加速しやすい時期。特に11月に始めたことは、勢いに乗って順調に進みます。状況が目まぐるしく変わっても、今月のあなたなら柔軟にタスクをこなせるはず。多少の行き違いやミスがあってもすぐに軌道修正できるので、気になることには思いきって取り組んで。ただ結果を急ぐあまり、途中で投げ出してしまう傾向も。今続けているよい習慣は、年末の慌ただしさに流されることなく、意識して継続して。地道な積み重ねは来年の自信につながります。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今月の運勢思いがけないチャンスが。周囲との連携で運気アップ

あなたの実力が自然と引き立ち、思いがけない場面でチャンスが舞い込む運気です。人との関わりがカギとなり、グループ活動などだれかと協力することで、さらに運気がアップしそう。ひとりではむずかしい課題も、周囲との連携によって乗り越えられるでしょう。忘年会やパーティ、家族ぐるみの集まりなど、大勢で過ごす時間も幸運を呼び込むきっかけに。また、思考力が高まる時期なので、今年の振り返りや来年の目標設定、仕事やお金の計画を立てるのも◎。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

