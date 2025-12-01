水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　12月1日〜7日の運勢

【2025年12月1日〜7日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢面倒なことが開運につながる。放置せず向き合って

いやなことや苦手なことから逃げずに向き合うことで、思いがけない発見や新しい道がひらける運気です。勘違いや意見の食い違いから小さな衝突が起きるかもしれませんが、それによって互いの理解が深まることも。6日は“心を揺さぶる何か”に触れると運気が上昇。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢思いがけない楽しい時間が訪れる。意外な誘いにも乗ってみて

ワクワクする出来事が増え、楽しい時間を過ごせる星回りです。予定外の誘いや意外な人からの声がけにも応じてみましょう。特に7日はグループ行動が吉。食事会や忘年会に参加するのもおすすめです。ただし4日は怠けていたツケが回ってきそう。パンクする前に助けを求めて。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢近況報告会で、おしゃべりを楽しんで。5日は“満足感”で開運に

友達とのおしゃべりに、あなたの興味の幅を広げてくれるヒントが隠れています。なかでも会いたい人、今年お世話になった人にはあなたから連絡をして近況を伝え合いましょう。5日の満月は自分を癒やして。心と体が喜ぶものをごほうびにするのも◎。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢リーダーシップを発揮すべきとき。モチベーションを高めて運気に勢いを

多忙ですが、まとめ役として動くことで、来年やりたいことが実現する流れをつくれそう。仕事や遊びだけでなく、大掃除や年末年始の準備など、生活面でもあなたが仕切ると◎。6日はだれかのためになることを心がけて。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢“最後の仕上げ”に着手。経験することで見えてくるものがある！

準備や努力してきたことを、ここで行動に移しましょう。実際に動いてみると、自分が本当にしたいこと、大切にしたいものが見えてきます。「これだ！」と思う何かに出会ったら、調べたり、少し深追いしたりすると◎。2日は、小言が増えがちなので気をつけて。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢“だれも気づいていないもの”に注目！耳の痛い話は真摯に受け止めて

あえて穴場的な場所やマイナーなものに視線を向けて楽しむと、気持ちも運もアップします。異論反論をスルーせず、きちんと検討すると◎。新たな発見や気づきも多く、世界がグンと広がるでしょう。3日は、来年のチャレンジにつながる何かにも出会えそう。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢おしゃれをして、あこがれの場所へ。7日は臨機応変に

あこがれのレストランや格式のある老舗店など、ちょっと背伸びした場所がラッキースポット。おしゃれをして出かけ、華やかな気分を楽しみましょう。仕事帰りに、ちょっと立ち寄るだけでも◎。7日は自分のやり方にこだわりすぎるとトラブルの元。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢年末に向けた準備をスタート！早めの行動が吉

年内にすませたいことはリスト化し、優先順位を明確にして。大掃除や年賀状など“後回しにしがちなこと”ほど、早めに着手すると◎。先に片づけておくことで心に余裕が生まれ、穏やかな年末年始を迎えられます。1日は、前進あるのみ。どんどん進めて。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢大掃除は早めに着手。大切なものが発掘される予感

今年の大掃除は今から始め、隅々まできれいにしましょう。片づけをするなかで、忘れていた大切なものが見つかるかもしれません。さらに、クリスマスオーナメントや冬らしいインテリア雑貨を飾ると運気アップ。1日は、鍋や煮込み料理で体を内側から温めて。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢“素敵な自分”を目指して。出会いにめぐまれ、モテ運もアップ！

イメージアップのチャンス到来。流行を取り入れたおしゃれを楽しんで、言葉遣いにも気を配りましょう。新しい出会いもあり、“友達が恋人に変わる”展開も期待できるかも。5日の満月は、つながりたい相手に素直な言葉で思いを伝えて。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

