大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）らを擁して今季、球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースだが、３連覇を目指す来季に向けて現地メディアでは今オフのトレードの可能性が続々と報じられている。

ＭＬＢ公式サイトでは３０日（日本時間１２月１日）までに「全３０球団のトレード候補選手」の特集記事が組まれ、ドジャースからは第２捕手のＤ・ラッシング捕手（２４）の名前が挙げられた。同サイトは「２４年に球団プロスペクトランキングで１位だったが、２５年は控え捕手としての起用が中心で、５３試合に出場して４本塁打、２４打点、ＯＰＳ・５８２と打撃面では期待通りではなかった」としながら「球界でも有数の捕手の有望株であることには変わりはない。（正捕手の）スミスが３３年まで契約下にある状況で、ラッシングがどのような位置付けになるのかは不透明だ」と指摘。「ドジャースのメジャー４０人枠にはラッシング以外に捕手登録の選手がいないため、球団が今すぐ放出を狙っているわけではないものの、大型トレードの目玉としてパッケージの中心に据えられてもおかしくはない」と予想した。

それだけではなく、米専門メディア「ドジャース・ネーション」が伝えたところによると、昨季開幕投手を務めたエース格のＴ・グラスノー投手（３２）を放出する可能性もあるという。同メディアは、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・ロジャース記者がＦＡ市場などに関して複数の球団幹部に聞き取り調査を行った結果を紹介。そのうちの１人が「ドジャースが欠点を埋めようとする中で、グラスノーをトレードで出すかもしれない」と話した模様で、「ドジャースは（先発ローテを）大谷翔平、山本由伸、Ｂ・スネル、佐々木朗希、Ｅ・シーハン、その他の投手たちで回し、グラスノーをトレードに使って穴を埋めることができるように感じる」との見解を示したという。

「王子」の異名を取るイケメン右腕は２７年まで契約下にあり、２８年には球団オプションがついている。そのため「ドジャース・ネーション」も「ある匿名の球団幹部は事実に基づいた話ではなく、ドジャースがグラスノー放出を検討する可能性があるという仮説的な意見を述べただけだろう」とした。