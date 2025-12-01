井坂綾（いさか・あや）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12月1日の天気をお伝えします。



「時間ごとの天気」

日中は低い雲に覆われ、日差しは少ない見込みです。昼前後は雨雲が通過する可能性がありますが、雨は降っても一時的で、長く降り続くものではないでしょう。また、黄砂が予想されています。今のところ中国大陸での観測は一部ですが、空がぼんやりかすむ程度はあるかもしれません。





「予想最高気温」前日と同じか、やや低くなりますが、それでも20℃前後まで上がり暖かいでしょう。福岡や佐賀は11月上旬並みの気温になる見込みです。12月のスタートは過ごしやすくなりそうです。「福岡の週間気温グラフ」平年を上回る暖かさは2日までで、3日以降は上空に強い寒気が流れ込みます。3日～5日の最高気温は12月中旬～真冬並み、最低気温は3日以降、5℃前後の見込みです。朝も日中も手袋やマフラーが活躍しそうです。「週間予報」火曜日は晴れて過ごしやすい陽気ですが、寒気の影響を受ける水曜日から木曜日は平地でも冷たい雨やみぞれが降るかもしれません。冬への備えは火曜日までに済ませておくとよさそうです。金曜日以降は少しずつ日差しが戻ってくるでしょう。※FBS福岡放送バリはやッ!2025年12月1日午前6時45分ごろ放送