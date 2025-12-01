

マンホールカードお守り作成キット

マンホールのふたは形が「全て丸」（全問正解）です。また「落ちない」、表面に凸凹があって「滑らない」として受験生に縁起が良いとされています。

受験生を応援して下水道事業をPRしようと、香川県丸亀市が「マンホールカードお守り作成キット」を12月13日から19日まで無料配布します。先着600人。

配布するのは、丸亀市市制施工20周年記念ロゴマークが入った台紙と、丸亀城、丸亀市のゆるキャラ「とり奉公骨付じゅうじゅう」がデザインされたマンホールカード、「かない結び」されたひものセットです。

台紙は黄色と緑色の2種類あります。台紙にカードを入れると、骨付じゅうじゅうが市所蔵の名刀「ニッカリ青江」で灯籠（とうろう）を切るイラストが丸い穴から出てきます。台紙には「マンホールのふたは丸で落ちない、滑らない」とメッセージが添えられています。

丸亀市下水道課の職員が市内の山北八幡神社にキットを持参し、受験生の合格を祈願しました。

平日は丸亀市役所3階下水道課で午前8時半～午後5時15分、土日は市役所1階東側で午前10時～午後3時に配布を受け付けます。