１日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比６４円高の５万０３１８円と続伸。



前週末の欧州株市場は高安まちまちながら、ドイツやフランスなど主要国の株価は堅調な推移をみせたほか、感謝祭の祝日明けとなった米国株市場では短縮取引ながらＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに５営業日続伸と上値指向を維持しており、東京市場にも安心材料となっている。前週末１１月２８日のブラックフライデーを境に年末商戦がスタートした米国では出足好調が観測され、１２月ＦＯＭＣでの利下げ思惑が高まる一方で、個人消費の強さも相場を下支えしている。また、前週末はエヌビディア＜NVDA＞が安かったものの、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）がダウ、ナスダック指数と同様に５日続伸し７０００大台を回復しており、これが東京市場でも半導体セクターへの追い風となる可能性がある。



出所：MINKABU PRESS