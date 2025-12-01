堂安律フル出場のフランクフルトがボルフスブルクとドロー…連勝ストップで7位に後退
[11.30 ブンデスリーガ第12節 フランクフルト 1-1 ボルフスブルク]
ブンデスリーガ第12節が11月30日に行われ、MF堂安律が所属する6位フランクフルトはホームで15位ボルフスブルクと1-1で引き分けた。リーグ戦の連勝は2でストップ。堂安は右ウイングバックで先発出場し、90分間プレーした。
フランクフルトは前半をスコアレスで折り返すと、後半22分に失点。ボルフスブルクのDFアーロン・ゼンターに左足で豪快なボレーを叩き込まれた。
そのままビハインドで時間が経過したものの、後半アディショナルタイム6分に追いつく。左CKの競り合いの中で獲得したPKをFWミシー・バチュアイが決め、土壇場で1-1のドローに持ち込んだ。
フランクフルトは6試合負けなし(3勝3分)としたが、6位から7位に後退。次節は6日に開催され、敵地で2位ライプツィヒと戦う。
