大分が四方田修平氏の来季監督就任を発表!!「皆さまのご期待に添えるよう全力を」
大分トリニータは1日、四方田修平氏が来季から監督を務めることを発表した。
大分は今季のJ2で降格圏から勝ち点1差の16位に終わり、今季途中からチームを率いていた竹中穣監督の退任を発表していた。後任の四方田氏は北海道コンサドーレ札幌で監督を務めたほか、2022年から今年7月までは横浜FCを指揮していた。
四方田氏はクラブを通じて「初の九州、大分という新天地で指揮を執れる事を光栄に思います。シーズンを通して、応援してくださる方が楽しんでいただけるような、湧き上がるサッカーを目指していきます。このチームに呼んでいただいたご縁を大切に、皆さまのご期待に添えるよう全力を尽くします」と決意を示し、「スポンサーの皆様、サポータとチームがひとつになって共に高みを掴みましょう!大分トリニータに関わる全ての皆様、どうぞ応援よろしくお願いします」とコメントしている。
