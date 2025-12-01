【F1カタール GP決勝速報】優勝はM.フェルスタッペン
F1カタール GP決勝
サーキット：カタール／ルサイルサーキット
路面状況：ドライ
気温：21.6℃
路面温度：25.2℃
F1カタール GPの決勝がルサイルサーキットで行われ、3番グリッドからスタートしたM.フェルスタッペン（RBR）がタイム1:24:38.241で優勝。2位は（+7.995）でポールポジションスタートのO.ピアストリ（MCL）、3位は（+22.665）で7番グリッドスタートのC.サインツ（WIL）となった。
なお、15番グリッドスタートの角田裕毅（RBR）は（+1:01.770）で10位だった。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.
1位 M.フェルスタッペン（RBR）1:24:38.241／57／2／3／25
2位 O.ピアストリ（MCL）+7.995／57／2／1／18
3位 C.サインツ（WIL）+22.665／57／2／7／15
4位 L.ノリス（MCL）+23.315／57／2／2／12
5位 K.アントネッリ（MER）+28.317／57／2／5／10
6位 G.ラッセル（MER）+48.599／57／2／4／8
7位 F.アロンソ（AST）+54.045／57／2／8／6
8位 C.ルクレール（FER）+56.785／57／2／10／4
9位 L.ローソン（RB）+1:00.073／57／2／12／2
10位 角田裕毅（RBR）+1:01.770／57／2／15／1
11位 A.アルボン（WIL）+1:06.931／57／2／14／0
12位 L.ハミルトン（FER）+1:17.730／57／2／17／0
13位 G.ボルトレート（STK）+1:24.812／57／2／19／0
14位 F.コラピント（ALP）+1 Laps／56／2／ピットレーン／0
15位 E.オコン（HAS）+1 Laps／56／3／16／0
16位 P.ガスリー（ALP）+1 Laps／56／2／9／0
17位 L.ストロール（AST）リタイア／55／4／18／0
18位 I.ハジャー（RB）リタイア／55／3／6／0
- N.ヒュルケンベルグ（STK）リタイア／6／0／11／0
- O.ベアマン（HAS）リタイア／41／3／13／0
2025-12-01 09:09:06 更新