F1カタール GP決勝

サーキット：カタール／ルサイルサーキット

路面状況：ドライ

気温：21.6℃

路面温度：25.2℃

F1カタール GPの決勝がルサイルサーキットで行われ、3番グリッドからスタートしたM.フェルスタッペン（RBR）がタイム1:24:38.241で優勝。2位は（+7.995）でポールポジションスタートのO.ピアストリ（MCL）、3位は（+22.665）で7番グリッドスタートのC.サインツ（WIL）となった。

なお、15番グリッドスタートの角田裕毅（RBR）は（+1:01.770）で10位だった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 M.フェルスタッペン（RBR）1:24:38.241／57／2／3／25

2位 O.ピアストリ（MCL）+7.995／57／2／1／18

3位 C.サインツ（WIL）+22.665／57／2／7／15

4位 L.ノリス（MCL）+23.315／57／2／2／12

5位 K.アントネッリ（MER）+28.317／57／2／5／10

6位 G.ラッセル（MER）+48.599／57／2／4／8

7位 F.アロンソ（AST）+54.045／57／2／8／6

8位 C.ルクレール（FER）+56.785／57／2／10／4

9位 L.ローソン（RB）+1:00.073／57／2／12／2

10位 角田裕毅（RBR）+1:01.770／57／2／15／1

11位 A.アルボン（WIL）+1:06.931／57／2／14／0

12位 L.ハミルトン（FER）+1:17.730／57／2／17／0

13位 G.ボルトレート（STK）+1:24.812／57／2／19／0

14位 F.コラピント（ALP）+1 Laps／56／2／ピットレーン／0

15位 E.オコン（HAS）+1 Laps／56／3／16／0

16位 P.ガスリー（ALP）+1 Laps／56／2／9／0

17位 L.ストロール（AST）リタイア／55／4／18／0

18位 I.ハジャー（RB）リタイア／55／3／6／0

- N.ヒュルケンベルグ（STK）リタイア／6／0／11／0

- O.ベアマン（HAS）リタイア／41／3／13／0

2025-12-01 09:09:06 更新