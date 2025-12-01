ETF売買動向＝1日寄り付き、日経レバの売買代金は199億円 ETF売買動向＝1日寄り付き、日経レバの売買代金は199億円

1日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比71.7％増の516億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.3％増の294億円となっている。



個別ではグローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株女性 <1652> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当４０ <1651> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> など33銘柄が新高値。ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が7.98％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が5.58％高、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> が5.30％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が5.02％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が4.98％高と大幅な上昇。



一方、インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> は3.86％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2514> は3.74％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.67％安と大幅に下落している。



日経平均株価が228円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金199億6500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は207億5400万円で、やや下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が24億5100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億7900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が15億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が13億8300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が11億500万円の売買代金となっている。



