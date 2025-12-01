発砲の現場に派遣された救急隊員＝11月29日、米カリフォルニア州ストックトン/Ethan Swope/AP

（CNN）米カリフォルニア州ストックトンで11月29日、子どもの誕生日パーティーが開かれていた会場で銃撃があり、子ども3人を含む4人が死亡、11人が負傷した。容疑者は逃走中で、捜査が続いている。

サンホアキン郡保安官事務所の報道官によると、子どもと大人が撃たれた。病院に搬送された負傷者の容体は明らかにされていない。報道官は「初期の情報では、標的を定めた事件の可能性がある」と述べ、「捜査は現在も進行中で、情報は限られている」とした。

死亡した4人は8歳、9歳、14歳、21歳で、当局は氏名を公表していない。

保安官事務所によれば、銃撃はストックトン北部で午後6時前に起きた。現場の会場では100〜150人が参加する子どもの誕生日会が開かれていたという。ストックトンはサクラメントの南約64キロに位置する。

容疑者は逃走しており、当局は市民に情報提供を呼びかけている。保安官事務所は「あらゆる可能性を調べている」と明らかにした。

捜査はサンホアキン郡保安官事務所が主導している。

銃撃事件を受け、元下院議員で銃撃事件の生存者でもあるガブリエル・ギフォーズ氏は犠牲者らに弔意を示すとともに、「銃撃事件に関するさらなる情報を待つ間、銃暴力を阻止するために連邦政府の指導者たちが行動を起こす必要があることは明らかだ」と訴えた。

米非営利団体「ガン・バイオレンス・アーカイブ」によれば、米国では今年すでに少なくとも380件の銃乱射事件が発生している。銃乱射の定義は、容疑者を除き4人以上が撃たれた事件。