J1・J2で計231試合を指揮…「初の九州」に意欲

大分トリニータは12月1日、四方田修平監督が2026シーズンよりトップチームの監督に就任すると正式発表した。

現在52歳の四方田監督は2015年7月にコンサドーレ札幌（当時）の監督に就任し、2016年にはクラブをJ2優勝に導き、J1昇格を果たした。2018年からは北海道コンサドーレ札幌のヘッドコーチを務め、2022年からは横浜FCの監督としてチームを率いていた。

これまでにJ1で92試合（24勝19分49敗）、J2で139試合（76勝35分28敗）、リーグカップで21試合（10勝1分10敗）と、豊富な経験を持つ指導者。今回の就任により、初の九州クラブでの指揮に挑む。

四方田監督はクラブを通じて「初の九州、大分という新天地で指揮を執れる事を光栄に思います。応援してくださる方が楽しんでいただけるような、湧き上がるサッカーを目指していきます」と意気込みを語った。

四方田氏のコメント全文は以下のとおり。

「大分トリニータファミリーの皆さま初めまして。四方田修平です。 この度、大分トリニータの監督に就任することになりました。 初の九州、大分という新天地で指揮を執れる事を光栄に思います。 シーズンを通して、応援してくださる方が楽しんでいただけるような、湧き上がるサッカーを目指していきます。 このチームに呼んでいただいたご縁を大切に、皆さまのご期待に添えるよう全力を尽くします。 スポンサーの皆様、サポータとチームがひとつになって共に高みを掴みましょう！ 大分トリニータに関わる全ての皆様、どうぞ応援よろしくお願いします」（FOOTBALL ZONE編集部）