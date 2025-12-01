¡ÖËâ¤Î½ÂÂÚ¶è´Ö¡×²ò¾Ã¤Ø¡ª ¹ñÆ»180¹æ±ä¿¤Ç¡Ö½êÍ×»þ´ÖÈ¾¸º¡×¤Î¾×·â!? °ìÈÌÆ»¤È¹âÂ®Æ»¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¡ª ¡ÖÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×2·î³«ÄÌ¡¢²¬»³
»³ÍÛÆ»¡ÖµÈÈ÷¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¡×¤¬Ä¾·ë¡ª ¹ñÆ»180¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹26Ç¯2·î³«ÄÌ¤Ø
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÃæ¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ê¤É¤Ï¡¢¹ñÆ»180¹æ¡ÖÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê»³ÍÛÆ»¡¦µÈÈ÷¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Ä¾·ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÂ¹Ô¤¹¤ë¸½Æ»¤Î¿¼¹ï¤Ê½ÂÂÚ¤äÂ¿È¯¤¹¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Î²ò¾Ã¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹½ÁÛ¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò·Ð¤ÆÂç¤¤¯Æ°¤¯¡¢²¬»³¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©²¬»³»Ô¤ÈÁí¼Ò»Ô¤ò·ë¤ÖÂçÆ°Ì®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸òÄÌ´Ä¶¤¬·àÅª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê²¬»³¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡¢¹ñÆ»180¹æ¡ÖÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Î¤¦¤Á¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î°ìµÜ»³ºê¤«¤éº£²¬¤Ë»ê¤ë±äÄ¹0.7km¤Î¶è´Ö¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤Ë³«ÄÌ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹·×²è¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢Áí¼ÒÃÏ¶è¤Ç¤Î»ö¶ÈÃå¼ê¤Ï¾¼ÏÂ48Ç¯ÅÙ¡Ê1973Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹15.9km¤ËµÚ¤ÖÁÔÂç¤Ê·×²è¤Ç¤¢¤ê¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÆêÄÅ¤«¤éÁí¼Ò»Ô°æ¿¬Ìî¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î³«ÄÌ¤Ï¤ï¤º¤«0.7km¤Ç¤¹¤¬¡¢2016Ç¯¡ÊÊ¿À®28Ç¯¡Ë¤Ë³«ÄÌºÑ¤ß¤Î1.5¥km¶è´Ö¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÄÌÎ®Æ°¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹À°È÷¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ö»þÃ»¸ú²Ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÆêÄÅÅì¸òº¹ÅÀ¤«¤éÁí¼Ò»Ô¤ÎÊõÊ¡»û¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹ñÆ»180¹æ¡Ê¸½Æ»¡Ë¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÌó42Ê¬¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Á´Àþ¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÌó20Ê¬¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤ËÌó22Ê¬¤â¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ«Í¼¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤òÃæ¿´¤ËËýÀÅª¤Êº®»¨¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¸½Æ»¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤äÊªÎ®¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î¡Ö²÷ÁöÏ©¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»þ´ÖÃ»½Ì¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤Ç¤¹¡£ÊÂ¹Ô¤¹¤ë¸½ºß¤Î¹ñÆ»180¹æ¤Ï¡¢ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÇÆ»Éý¤¬¶¹¤¯¡¢´í¸±¤Ê¶è´Ö¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¹¤¤Æ»Ï©¤Ç¤ÎÂç·¿¼Ö»ö¸Î¤Ï¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á¤äÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ôµ¬À©¤¬È¯À¸¡£º£²ó¡¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ø¤Î¸òÄÌÅ¾´¹¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¸³èÆ»Ï©¤Ç¤Î»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÂÂÚ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î³«ÄÌ¶è´Ö¤Ï¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎµÈÈ÷¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤¬¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Âç·¿¼Ö¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÊªÎ®¥ë¡¼¥È¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢¤½¤·¤ÆÎáÏÂ¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¥Ð¥¤¥Ñ¥¹·úÀß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÈá´ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î±ä¿³«ÄÌ¤ÈµÈÈ÷¥¹¥Þ¡¼¥ÈIC¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤ÈÁí¼Ò»Ô¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¡¢ÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤Î¿×Â®²½¤ä´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸©Ì±À¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£