¡¡½÷Í¥¤ÎËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«¡Ê38¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¡Ö¶öÁ³»£¤ì¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢åºÎï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¤¸÷¤Ï¤É¤³¤«¥¤¥ó¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÃµ¤·¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ì¤Ê¤Á¡×¤È¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ºêÎçÆà¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶öÁ³»£¤ì¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤âÅº¤¨¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»£¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢»³ºê¤â¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¤¤¹¤Í¤§¡ª¡ª¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤«¤ï¤æ¤¤¡×¡Ö¥¹¥´¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆó¿Í¤Î¥é¥¸¥ª½÷²¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ½÷¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£