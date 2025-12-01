11月29日までWRC（世界ラリー選手権）の今季最終戦がサウジアラビアで開催された。ドライバーズチャンピオン決定戦となる緊迫のラストバトルを前に、ラリー好きの元横綱が、文字通り“身体を張って”場を和ませてくれた。

【映像】“石油王”の衣装で自己紹介する元横綱

最終戦となる第14戦の舞台は、中東のサウジアラビア。現地レポーターとして登場したのは、大相撲の第66代横綱「若乃花」こと花田虎上氏だ。芸能界屈指のクルマ好きとして知られ、世界中の様々な名車を乗り継いでいる花田氏だが、大のモータースポーツファンでもある。先月のラリージャパンに続いて、海外でも現地レポートをすることとなった。

しかし実際に現地の花田さんが画面に映し出されると、その身体はアラブ諸国で見られる白い民族衣装に身を包んでいた。さらに自己紹介では、「アラブの石油王です」とジョークを交えるはっちゃけぶりである。

スタジオでMCを担当する沢口愛華も、この花田氏の登場シーンを見て、驚きとともに、笑いが止まらない様子。どうやら花田氏、リハーサルの時は通常の衣装だったのに、本番前にいきなり着替えて登場したようで、スタジオの放送陣もまんまとやられた形だ。

おどけて登場した花田氏だが、いざ現地の様子を話し始めると、気温や路面状況、雰囲気などを的確に伝えるなど、真のモータースポーツファンとして本領を発揮。真摯にレポートしながら、お茶目な“ファンサービス”も交えて情報を届けてくれている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）