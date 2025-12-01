「集中力が続かない」「最近もの忘れが増えた」――そんな変化を“年齢のせい”で片づけていませんか。

じつはその背後に、日々の食事や生活習慣が生み出す“脳への負担”が潜んでいる可能性があります。

認知症研究の第一人者であり『脳の毒を出す食品図鑑』の著者・白澤卓二医師は、自身も日々実践している生活習慣こそが、脳を老けさせない最大の予防策だと語ります。

30代以降の脳の変化に備えるために、今こそ生活を見直すタイミングかもしれません。

脳の毒を出すために、できることから始める

脳の毒と認知症について解説してきました。

脳に毒がたまり、認知症になってしまう前に、予防する方法はあるでしょうか？

もちろんあります！

それは、脳から毒を出す、体から毒を出す方法を実践すればいいだけです。

ここでは、具体的な成分を紹介したいと思います。

細菌と重金属に注意する

病原菌が血液を通って脳に入ると、脳で炎症を起こします。たとえば、歯周病という一見脳とは無関係な病気も、歯周病菌が脳に達すると、炎症を起こします。

これらは、毒を増やす原因です。細菌感染に注意し、「たかが歯周病」と甘く見ず、口腔ケアもしっかり行うことが大切です。

また、重金属や添加物など化学物質も要注意です。

食品にも含まれる、必須栄養素の銅や亜鉛なども重金属ですが、大量に摂取しない限り問題ありません。

ここで最も気をつけなければならないのは、ヒ素や鉛、カドミウムなどです。

これらの重金属は、毒性も強く、蓄積しやすいので、脳の毒を増やしてしまいます。

重金属は、原料として混入するものや、容器などから食品に移ることがあります。

ふだん何気なく食べているものでも、その効果や安全性にはいつでも目を配ることです。

※本稿は『脳の毒を出す食品図鑑』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。