人生で最も大事なのは時間

シンガポールから日本に来るたびに、旧来の知人に会っているが、いまだに驚くことがある。

「時間がない！」「会議が、あと何件も入っている！」とか、自分に主体性がない感じで、「忙しい、忙しい」を連発している人が、なんと多いことか。

「人生で最も大事なのは時間」だということを、まだわかっていないのだろうか。

時間は、お金では買えない。寿命は間違いなく延びるだろうが、タイムマシンまでできるとは思えない。

若返りも、まだまだ時間がかかるだろう。

すぐに親元を離れてしまう子供との時間は、年々短くなっていく。

私も人生の折り返し点を過ぎたあたりから、親や素晴らしい先輩方が言っていた「いくらお金があっても時間は買えないよ」という言葉の重みがわかってきた。

自分の子供を見ていると、彼らの無尽蔵なエネルギーや疲れを知らない体力などは、私のようにかなりの節制をしてトレーニングをしていても、いやそれをしているからこそ、取り戻すことはできないことを痛感する。

兆円単位の資産があって、それを全部使ったとしても、20歳、30歳、あの頃と同じ形でエネルギーを再生することはできない。

資産家の多くは、暇人だった

シンガポールに移住してから、国籍にかかわらず、資産家の多くが暇人であることにも驚いた。

彼らは「資本主義なんだから、自分はなるべく働かないで、お金に働いてもらいなさい」と真顔でいう。確かに、純粋な定義でいえば、お金に働かせるのが資本主義である。

もう一つ驚いたことは、彼らにとって重要な案件であれば、「次のアポはいつでもいい」ということだ。スケジュールはガラガラである。

“自分が自由に使える時間を多く持っている者勝ち”と、いわんばかりの価値観を教えられたのだ。

これは私の実感だが、「いい話は急に来る」ということだ。当たり前である。

いい話が私のスケジュールに合わせて来てくれるわけがない。つまり、どうでもいい用件で予定をパンパンにしていたら、「いい話」が急に来たときに、対応できないのだ。

それを痛感してからは、「時間の無駄使い」は、一切やめた。

用件の内容を精査して、

・本当に必要なアポイントなのか？

・自分や他人の時間を泥棒しているにすぎないのか？

この時間と、家族や自分のための時間を比較して、どちらにバリューがあるかを冷徹に精査するようになった。

ほとんどの予定は

「儀式」か「作業」でしかない

すると、ほとんどの予定が「儀式」か「作業」でしかないことがわかった。

それからは、どんどんそういうものをスクラップしていき、ハッキリと断るようにした。

そうすると、そういう予定はだんだん入らなくなったが、私の資産や収入には打撃はなかった。それどころか、資産も収入も増えた気がする。

何より家族との時間が増えたことが大きい。

子供と過ごす時間を増やすと、いかに通常のコミュニケーションより、一緒に時間を過ごすことが、子供を理解することにつながるかが腑に落ちた。

また、本を読んだり、AIと壁打ちする時間や家族と食事をしたり、国外へ一緒に旅したりする時間やトレーニングなど、自分をいたわる時間も増やした。

こちらのほうが脳内に幸せホルモンがたくさん出るし、リフレッシュもできて、チャレンジングで、タフな仕事に向き合うエネルギーをもらえる。

さらに仕事以外の時間から、仕事の価値を上げるアイデアを思いついたりもする。

そもそも忙しくて、たとえ資産や収入が増えても、家族や自分のために使う時間が少なくなれば、本末転倒ではないか。

田村耕太郎（たむら・こうたろう）

シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院 兼任教授、カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル・リーダーシップ・インスティテュート フェロー、一橋ビジネススクール 客員教授（2022〜2026年）。元参議院議員。早稲田大学卒業後、慶應義塾大学大学院（MBA）、デューク大学法律大学院、イェール大学大学院修了。オックスフォード大学AMPおよび東京大学EMP修了。山一證券にてM＆A仲介業務に従事。米国留学を経て大阪日日新聞社社長。2002年に初当選し、2010年まで参議院議員。第一次安倍内閣で内閣府大臣政務官（経済・財政、金融、再チャレンジ、地方分権）を務めた。

2010年イェール大学フェロー、2011年ハーバード大学リサーチアソシエイト、世界で最も多くのノーベル賞受賞者（29名）を輩出したシンクタンク「ランド研究所」で当時唯一の日本人研究員となる。2012年、日本人政治家で初めてハーバードビジネススクールのケース（事例）の主人公となる。ミルケン・インスティテュート 前アジアフェロー。

2014年より、シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院兼任教授としてビジネスパーソン向け「アジア地政学プログラム」を運営し、25期にわたり600名を超えるビジネスリーダーたちが修了。2022年よりカリフォルニア大学サンディエゴ校においても「アメリカ地政学プログラム」を主宰。

CNBCコメンテーター、世界最大のインド系インターナショナルスクールGIISのアドバイザリー・ボードメンバー。米国、シンガポール、イスラエル、アフリカのベンチャーキャピタルのリミテッド・パートナーを務める。OpenAI、Scale AI、SpaceX、Neuralink等、70社以上の世界のテクノロジースタートアップに投資する個人投資家でもある。シリーズ累計91万部突破のベストセラー『頭に来てもアホとは戦うな!』など著書多数。