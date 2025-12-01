¥Û¡¼¥ë¥É¿ô¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡ªµð¿Í¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿ÃæÀîâ«ÂÀ
¡¡¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢µð¿Í¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÀîâ«ÂÀ¤ÎÉü³è¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï19Ç¯¤È20Ç¯¤Ëµð¿Í¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤·¤¿»þ¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¢ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ³èÌö¡£22Ç¯¤Ë¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢23Ç¯¤Ë44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡4ÇÔ17¥Û¡¼¥ë¥É14¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.08¤ÎÉü³è·à¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºòµ¨¤Ï15»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â8.76¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢³«Ëë°ì·³¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢4·î6Æü¤Ë°ì·³¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢½éÅÐÈÄ¤«¤é11»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£4·î20Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é5·î16Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ë¤«¤±¤Æ10»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤·¤¿ÃæÀî¤Ï¡¢8·î31Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿ÅÐÈÄ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢CSÁè¤¤¤¬ßõÎõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿9·î¤Ï11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.04¤È°ÂÄê¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÅÐÈÄ¿ô¤Ï¥¥ã¥ê¥¢2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤63ÅÐÈÄ¡¢¥Û¡¼¥ë¥É¿ô¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î36¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.24¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µð¿Í¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿°ì¿Í¤À¡£
¡¡µ®½Å¤Êº¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡£Íèµ¨¤â°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤Çµð¿Í¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£