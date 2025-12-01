なぜ『羅生門』は高校現代文の教科書に載り続けるのか…「名作だから」ではない、構造的な「オトナの事情」

高校国語の定番中の定番と言えば……？

国語の授業で覚えている作品はありますか？ そう聞かれたら、なんと答えるだろうか。

学生時代を思い返せば、さまざまな文学作品との出会いが浮かんでくる。夏目漱石の『こころ』、中嶋敦の『山月記』、森鷗外の『舞姫』……。人それぞれ印象に残る作品は異なるだろう。

いろいろな作品が考えられるが、多くの人が出す共通の答えとして芥川龍之介『羅生門』が挙がるのではないだろうか。

「ある日の暮方の事である」──この印象的な書き出しで始まる短編小説を、記憶している人は多いはずだ。おそらく、ほとんどの人が高校の現代文の授業で読んだ経験があるだろう。なぜなら、驚くべきことに、すべての高校国語の教科書に『羅生門』が掲載されているからだ。

しかしこの作品、高校で教鞭をとる私の経験からもあまり評判がよろしくない。本記事の担当編集（20歳後半）に印象を聞いたところ「何を言いたい話なのか、よくわからなかった思い出がある」と返ってきた。大方の人がこう思っているのではないか。正直、筆者も「特にこれを教えたいな……」とは思っていない。

では、なぜ国語の授業で『羅生門』を教えるのか。

「羅生門は名作中の名作で、国民の教養として知っておかなければならないから！」と思う人がいるかもしれない。確かに、作者の芥川龍之介は日本文学の中でも屈指の名作家だし、『羅生門』はその代表作である。

しかし、この解答は不十分だ。実は、そこには「教員側の事情」と「おカネの事情」という「大人の事情」がある。そのために、簡単に変えようとしても変えられないのだ。

『羅生門』は教育的ではないのに

「羅生門」が、生徒に読ませる価値のある教材だからすべての教科書に載っている、という説明は不十分だ。

というのも、『羅生門』が教科書に掲載され始めたのは、本が書かれた1910年代から40年ぐらい後だからである。つまり、書かれてから約40年間は「教科書に載せるにはふさわしい」とは思われていなかったのだ。しかも、『羅生門』がはじめて教科書に掲載された時、採用したのは3社だけ。その頃、教科書を作る会社は10数社程度あったが、その中の3分の1しか『羅生門』は載っていなかったわけだ。その意味では、最初から「羅生門は高校生みんなが読むべき教養だよね」という共通の意識があったわけではない。

そもそも、よく考えてみれば『羅生門』のあらすじは、ぜんぜん教育的ではない。なぜなら、行き先を無くした男が人生どうするか迷ったあげく、近くにいたおばさんの服を追い剥ぎして盗賊になる話だ。しかも、追い剥ぎされるおばさんも落ちている死体の髪の毛をむしってカツラを作って売ろうとしているのである。まさに地獄絵図。教育現場にふさわしくなさすぎる。

これを最初に教科書に載せようとした人々は、かなりチャレンジングなやつらだ。

我々はあまりにも当然のこととして『羅生門』を「国語の授業でよくやるやつ」と思っているが、実は全然そうではないのである。

では、なぜそんなチャレンジングな『羅生門』が国語の授業の「あるある」になったのだろうか。

理由は二つある（ちなみにここからの説明は、幸田国広「定番教材の誕生 「羅生門」教材史研究の空隙」、『国語教育は文学をどう扱ってきたのか』に依っているので、より詳しく知りたい人はそちらを参照して欲しい）。

一つ目は「授業がしやすいから」。

国語の授業で小説を勉強したときのことを思い出して欲しい。何度も「登場人物の気持ちは？」と聞かれていなかっただろうか。

日本の国語では、「心情を読み取る」（小難しくいうと「心情読解」）のが定番のやり方で、作品としてあからさまに「気持ち」が書かれていないものが教材として良いとされる。登場人物の行動や出来事があって、そこから「気持ち」を推測できるような教材が「扱いやすい」のだ。

余談だが、筆者の知り合いの国語教員と話していたときのこと。その人は、「入試問題で使えるいい感じの物語が最近ないんだよね」と言っていた。ライトノベルなどに顕著なように、最近の物語は登場人物の気持ちまでをもほとんど書いているから「問題にしづらい」という。これぐらい、現場では「気持ちが問いやすい」教材が好まれる。その意味でも、芥川龍之介が巧みに心情を直接描くことを避けている『羅生門』は教科書教材としてぴったりだった、というわけだ。

ちなみに、こんなにも「心情読解」に重きを置くようになったのは、国語教員が「心情を読み解くことこそ国語力だ」と心の底から思っているからではない（思っている人もいるとは思うが）。これには歴史的な事情がある。

時代のニーズにぴったりだった

事情とは「道徳の授業との区別」である。

ちょっと古い話だが、1950年代の国語の授業で文学を読むときは、道徳的な読み方をすることが多かった。例えば、この頃よく扱われていた作品に「銀の燭台」（レ・ミゼラブルのこと）がある。長く投獄されていたジャン・バルジャンが寛容な心を持つ司教と出会って、良心を回復する……というもの（長い作品の一部である）。

これを読んで「人間の良心とはなにか」を考える、といった授業がこの時代はよく展開されていた。今の国語とはイメージが異なり、「ほとんど道徳では？」と思うかもしれないが、そういう時代があったのだ。

ところが、1950年代の後半になり、道徳が国語から独立した授業として行われるようになる。そうなると、当然「国語科は何をすればいいの？」という問いが生まれる。折しも、高度成長期に突入するぐらいの時期で、教育全体で「科学技術時代に使える汎用的な力」を求める機運が高まっていた。

それと連動する形で、国語では単に道徳的に作品を読むのではなく、その「読み方」を教えよう、という風潮が強くなる。そのとき、文学作品では登場人物の心情を行動から推測する「心情読解」が、国語科固有の力として見出されたのだ。（もちろん、かといって国語の授業で「道徳的」側面が完全に無くなったわけではなく、現在に至るまでその側面も色濃く残っている。）

そして、そんな1950年代の後半にはじめて教科書に入ったのが『羅生門』だった。もちろん、大前提として、選ばれたのは作品の価値が高いからではあるが、時代のニーズにぴったりだったことも大きい。作品の価値以上に、社会的価値がそこにあったのだ。

このような時代の流れの中で、『羅生門』は現場から「心情読解を教えやすい」教材として注目を浴びるようになる。その後、国語教育の制度改革によって、教科書教材が大幅に「精撰」（選び抜かれること）される時期もあった。ただ、そこでもこの「教えやすさ」から『羅生門』は生き残り、「あるある」教材になっていく。

『羅生門』を「定番教材」にした「おカネ」の事情

このような「教えやすさ」に加えて、「おカネ」の問題も絡んでくる。

それが、羅生門が国語授業の「あるある」になったもう一つの要因である。

先ほども述べた通り、『羅生門』は現在、高校の国語の教科書「すべて」に掲載されている。この現象は2003年からはじまった。「国語総合」という新しい科目の教科書が生まれ 、全ての教科書出版がこの作品を自社の教科書に載せたのだ。1950年代にはじまり、じわじわと領土を増やし続けた『羅生門』が、2003年に「国民の定番」になったのだ。

しかし、先ほども述べたような事情であれば、もっと早くこれが起きてもおかしくなかったと思うかもしれない。ここで絡んでくるのが「市場原理」である。

一般には意識されないことだが、教科書も小説や写真集と同様「商品」である。各教科書出版が作って、文部科学省の検定を通ったものをそれぞれの学校が選ぶ。要は、教科書が選ばれなければ、極端な話、教科書を主力としている専門出版社は倒産してしまう。彼らも、必死に「売れる」教科書をつくる必要があったのだ。

しかも、1990年代に入ると日本は少子化が進み、教科書マーケットはどんどん縮小していた。そこに加えて、1999年には公正取引委員会から教科書出版各社に対してある「排除勧告」が出された。

どういうことか、簡単に説明しよう。それまで教科書出版は独自に「カラーページは〇ページまでしか入れない」といった業界の「暗黙の了解」を決めていた。これに対して「そんなルールはやめて、もっと自由競争しなさいよ」と国から指導が入ったということである。

マーケットが縮小する中、自由競争が加速する。「商品」としての教科書の魅力をますます考えなければいけなくなったのだ。

その結果、何が起こったか。

『羅生門』をはじめとした「教えやすい」と現場で評判の教材を教科書に入れないと、その教科書は消費者である学校から商品として選ばれなくなってきたのである。これは経済の分野でよく言われる「同質化」という現象である。自由競争が進めば進むほど、それぞれの商品に独自性が生まれるのではなく、むしろ「下手して売れなくなる」ことを恐れて「同じようなもの」になっていく。教科書業界でも同じことが起こったわけだ。

その意味では、『羅生門』が「あるある」となったのは、「教科書を売りたい」教科書出版と、「授業でやりやすい」教員の思惑が一致したからなのである。

ここまで言えば、『羅生門』が決して、単純な「作品の価値」だけで選ばれていることではないことがわかるだろう。

「大人の事情」が「国語」を作ってきた

ここまで「なぜ、国語の授業で『羅生門』をやらないといけないのか」ということを説明してきた。そこに絡んでいるのは、教員側の「教えやすさ」や「経済原理」といった「大人の事情」だった。

実は、この構造は『羅生門』のみに限った話ではない。国語教員の間では、『羅生門』のように「必ず教える教材」のことを「定番教材」と呼んでいる。たとえば、夏目漱石『こころ』や中島敦『山月記』、太宰治『走れメロス』、ヘッセ『少年の日の思い出』あたりが挙げられるだろう。要するに、私たちが現在「国語の教科書あるある」と思っている作品だ。

そして、これらのほとんどが今回説明した『羅生門』と同じような要素を持っている。心情読解の問題をつくりやすいので教えやすく、教科書出版としては「入れないと売れない！」と思うということだ。

その意味では、私たちが「国語」と思っているものは、「大人の事情」が作り出してきたものに過ぎないと言える。このような状況を見ると、「結局、国語力ってなんなのだろう……」と思わざるを得ないのである。

あなたはどう、考えるだろうか。

