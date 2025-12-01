宮沢りえ主演『湯を沸かすほどの熱い愛』で日本アカデミー賞・報知映画賞など多くの映画賞を席捲、二宮和也主演『浅田家！』では、国内の大ヒットのみならずフランスでも大ヒットを記録した中野量太監督。5年ぶりにメガホンを執った『兄を持ち運べるサイズに』が11月28日より公開中です。

脚本・監督を務めた最新作は、作家・村井理子氏が実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッセイ「兄の終い」をもとに映画化した『兄を持ち運べるサイズに』。疎遠状態にあった実の兄の突然の訃報から始まる家族のてんてこまいな4日間の物語を描きます。

中野監督に作品へのこだわりについてお話を伺いました。

――本作とても楽しく拝見しました。原作「兄の終い」との出会いについて教えてください。

3、4年前くらいになると思いますが、突然、面識の無いプロデューサーから連絡があって。僕はフリーで活動しているので、メールやSNSのメッセージで連絡をいただくことも多いのです。それで、そのプロデューサーと初めてお会いして渡された本が「兄の終い」でした。僕の作品を観てくれていて、映画化する際に合っていると思ってくれたのだと思います。

――その原作をどの様に映像化しようと考えましたか？

絵的にはあまり派手にはならないと思ったのでどうしようかな、と思いつつ、本自体はとても好きだったので、やりましょう。と。死んだお兄ちゃんをどう描くか、回想でやるのかな？とか難しいなとは思っていました。プロットを作ってから、原作者の村井理子さんに会いに行ったのか、その後にプロットを作ったのか、どちらが先かちょっと忘れてしまったのですが、村井さんとお話し出来たことが大きくて。原作に書かれていないエピソードがたくさん出てきたんです。そのお話を聞けたことと、お兄ちゃんを幽霊でも無く、回想でも無く、「作家さんの頭の中で想像したものが現れる」という形を思いついて、これはイケるかもと進み出しました。

――本作は家族の訃報から話がスタートするのに、クスッと笑ってしまう所も多く、あたたかいストーリーですよね。村井さんご自身もあっけらかんとしていらっしゃるのでしょうか。

村井さんはすごくフラットな方なんですよね。作家さんということもあり、観察に長けているというか、その状況を俯瞰して見ることも出来るというか。辛い話を辛くせずにちゃんと書いてある所がすごいなと。もちろん、絶対に辛いんです。でも、人の終い方のお話なのに笑っちゃうんですよね。「愛しいな」と思える所がたくさんある。僕もそういう所にまず惹かれましたし、理子と兄の元妻・加奈子ちゃんの“バディもの”の様にも感じられて、シーンとしても映像が浮かぶ本だなと。たった４日間の話なんですけど、その中に色々なドラマがあったんだなと。

――タイトルも「兄の終い」から『兄を持ち運べるサイズに』という、より可愛い雰囲気になっていますよね。

「兄の終い」は映画のタイトルにするには少し堅いかな、と思ったので色々と言葉を探していて。「あんなにでっかいお兄ちゃんを引き取りに来てくれって言われても。もう早くどうにかして持ち運べるサイズにしなきゃ」という村井さんの魂の言葉を使わせていただきました。なかなか思いつかない言葉だけれど、すごく想いが伝わってくるなと。

――面白い表現だなと思いますし、しみじみと噛み締めたい言葉だなと思います。

本作は脚本も僕が担当していますが、大事な部分が原作の中にたくさんあって、その大事な部分は変えるつもりはなく、しっかり使わせていただきました。その上で、新しく聞いたエピソードやオリジナル要素を入れています。本当に良い言葉がたくさんあったので。

――兄の部屋に残されたたくさんのメモ書きも、観ていると泣けてしまいました。美術も素晴らしいですね。

村井さんが全部写真で残していらして。お兄ちゃんが死んだ後に部屋に入って、その時には本を書こうと思っていたから、全部写真に撮って記録を残しているんですよね。それを基に美術部がそっくりに作ってくれました。美術部だけではなく、全部署に助けられていて。その道はその道のプロが1番分かっていますから、僕が「こうしたい」と伝えて、「こうしたらどうですか？」と返ってきたら、そちらの方が正しい。スタッフのみんなのことを信頼して色々なアイデアのキャッチボールをさせてもらっています。

――俳優さんたちのお芝居も素晴らしかったです。キャスティングについても教えていただけますでしょうか。

理子役の柴咲コウさんですが、いつもの柴咲さんとは違うアプローチが必要になると思いつつ、やってくださるだろうなと。お会いした時も「今までに見たことの無い柴咲さんを撮らしてください」と頼みました。それに応じて、一生懸命にアプローチしてくださって、見たことの無い柴咲さんは撮れたなと思っています。満島ひかりさん、オダギリジョーさんはドンピシャだなと思っていましたけれど、それ以上のパフォーマンスをしてくれましたし、子役は全てオーディションなのですが本当に良いお芝居でしたね。

――オダギリさんとは『湯を沸かすほどの熱い愛』以来のタッグとなりますね。兄役は本当に難しかったかと思いますが凄かったです。

これは他の取材でも言っているのですが、今回は台本どおりにやってくれたんです。いつもはそんなに台本にこだわらない人なのに。「この本が面白いから、面白い時はちゃんとやるんだ」と言っていましたけれど。『湯を沸かすほどの熱い愛』から10年ぶりにお会いして、10年の間に反省したんですかね（笑）。

――走っているシーンは絶対に皆さんに観ていただきたいです。

柔道着で走っているから暑いですし、体調が悪くて「あと1回走ったら吐く」って。本当にどうしたって素晴らしくて。想像以上の兄を作ってくださいました。

――監督は編集していて泣いてしまうことは無いのですか？

全然あります。ボロボロまではいかないですけど、感情移入しているので。現場でも撮りながら感極まることも多くて。僕が一番最初の観客ですからね。

――これからたくさんの方がこの映画をご覧になると思いますが、皆さんの感想もたくさん読みたいです。

笑ってほしいです。その後にきっとグッとくるんじゃないかなって。人はまず笑ってから、愛しさが深くなってグッとくるんだなと思うんです。なので、まずは笑ってくれたらホッとしますし、「人間って面白いね」と感じていただけたら。

――本作はもちろん、監督の作品は日常のちょっとした表情や所作に愛らしさがあふれているなと感じています。それは日々の生活で身につけていくものなのでしょうか？

ありますね。日常の中に面白いシーンがあったりするんですよね。先日もおばあさんがお孫さんと電車に乗っていて、孫がウロウロして、靴がちょっと座席シートについちゃったりして。その後、降りる時にそっとハンカチでふいていたんですね。それを見て、なんか素敵だなって。そういうさりげない仕草で人の心って動くわけですよ。僕らが一生懸命色々ことして動かそうとしても動かない時があるのに、たったこれだけで動いちゃう。

――今のお話を聞けただけでも、とても心が温かくなりました。今日は素敵なお話をありがとうございました！

