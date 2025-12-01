Âçº®Íð¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ê¤¼°ì¶¶¤Ë¥Ð¥ì¤¿¢ª¤Þ¤µ¤«¿ÍÊª¤Ë¥¹¥Ñ¥¤µ¿ÏÇ¡¡»Ä¤ê£²ÏÃ¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤¨¤¨¤¨¤Ã¡ª¥é¥¹¥Ü¥¹¡©¡×¡Ö¹õËë¤Ê¤Î¤«¡×¡¡²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×ÉúÀþ¤¬
¡¡£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÏÂè£´£¶²ó¡ÖÁ¾²æº×¤ÎÊÑ¡×¤¬£³£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»Ä¤ê£²ÏÃ¡£
¡¡°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¿¾·³¼ÂÉã¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ø¤ÎµØÆ¤¤ÁºîÀï¤¬·è¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä¥é¥¹¥È¾×·â¤Î¥É¥ó¥Ç¥óÊÖ¤·¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¼£ºÑ¤Î¶²¤ë¤Ù¤Àè²ó¤ê¤Ë¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤é¡ÖÈï³²¼Ô¤Î²ñ¡×¤ÎÃæ¤Ë°ì¶¶Â¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Éâ¾å¡£
¡¡¡Öº£¤µ¤é»°±º¾±»Ê¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¤¬¥¹¥Ñ¥¤¤È¤«¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Ä¡©¡×¡Ö»°±º¥¹¥Ñ¥¤Àâ¤¬Éü³è¡×¡Ö»°±ºÍÍ¹õËëÀâ¤¬ºÆÇ³¡×¡Ö¤â¤·¤ä»°±º¤ÏÆó½Å¥¹¥Ñ¥¤¡©¡×¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¡¡»°±º¤µ¤Þ¡©¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©ÆâÄÌ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»°±ºÅÂ¡©¡×¤ÈÅÄ¾Â²È½Å¿Ã»°±º¾±»Ê¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¤òµ¿¤¦Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»°±º¤Ë¤ÏÊª¸ìÃæÈ×¤Ç¤â°ì¶¶¤Î¥¹¥Ñ¥¤µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡Ä¡£
¡¡¼£ºÑ¤¬°ÅÌö¤·¡¢ÅÄ¾Â²ÈÃäÃË°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤¬°Å»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢±¢¤ÇÆ°¤¤¤¿°ì¶¶²È¤Î»ÉµÒ¡¦¾æ±¦±ÒÌç¡ÊÌðÌîÀ»¿Í¡Ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÄ¾Â²È¤Î±üºÂÉß¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º´ÌîÀ¯¸À¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë¤¬ÅÄ¾Â²È¤ËÂ£¤Ã¤¿ºù¤ÎÌÚ¤ò¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤¬»¨¤Ë°·¤¤¡¢¿¢¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤ª»û¤Ë¤¯¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤ò¡¢¾æ±¦±ÒÌç¤¬º´Ìî¤Ë¿á¤¹þ¤ß¡Ä¤³¤Îºù¤Î·ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Õ¼¡¡¢°ÕÃÎ¡¢»°±º¤Î£³¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÅÄ¾Â²È¥Ñ¡¼¥È¤¬¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï»°±º¤Ø¤Îµ¿Ç°¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î½Ð±é¼Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢»°±º¾±»Ê¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¤¬£²½µÏ¢Â³¤ÇºÇ¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÂç²Ï¥È¥áÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£