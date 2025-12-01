起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。

元阪神タイガース横田慎太郎さんを主人公とした現在公開中の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）を鑑賞したと明かした。

「『栄光のバックホーム』を観た。正直そこまで期待してなかったのに、気づいたら何度も涙がこぼれていた」と書き出した。

「人はいつか死ぬ。でも『どう生きたか』は残る。横田慎太郎という一人の青年の生き方に触れて、『命って何だろう』『意志って何だろう』と真正面から考えさせられた。そして、自分は他人の評価じゃなく、自分の意志を貫いて生きたい、そんな当たり前のことを強烈に思い出させられた。それが、結局おれの人生の核心なんだと思う」と記述。

「こういう作品を世に送り出す見城さん、さすがだな。マジでお世辞とかじゃなく、今年観た作品の中で国宝に並んで一番心が揺れた」と締めくくった。

同作で俳優松谷鷹也（31）が映画初主演。横田さんは23年に脳腫瘍のため28歳で亡くなった。