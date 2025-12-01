初シード選手6人が誕生 プロ7年目の28歳・安森一貴も安堵「取り残されている感じがあった」
＜カシオワールドオープン 最終日◇30日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞今大会が終了し、来季のシード権獲得なる賞金ランキング上位65人（1名義務試合数が不足し66位まで）が決定した。そのうちの安森一貴は、プロ7年目にして初のシード入りを果たした。
【写真】寒いけど関係ねえ！ 祝福のウォーターシャワー
「長かったですね…。同い年の選手とかシードを取っていて、優勝もしているので、取り残されている感じがあった。よかったです」と安堵の表情を浮かべる。大阪府出身で、1997年生まれの28歳。大商大高時代には「大阪府高校選手権」で優勝。関西学院大時代は「日本学生選手権」で3位などの成績を残した。大学4年の2019年にQT（予選会）に挑戦し、プロへ転向。20-21年シーズンのQTではサードステージで敗れ、22年は国内下部ツアーも限られた試合への出場にとどまった。QT12位の資格で迎えた23年は、「?全英への道?ミズノオープン」で3位に入り、海外メジャー「全英オープン」（1打足らずで予選落ち）への出場を果たした。しかし同年のQTではファイナルステージに進めず、推薦枠でのスポット参戦。今年はQT31位で挑み、出場した16試合のうちトップ10入りは「バンテリン東海クラシック」での2位を含む2回。賞金ランキングは42位となり、来季のシード権を確保した。「2年前に取り損ねたシードをやっと取れた。去年1年間は推薦でしか出られていなかったんです。なので、その1年間で課題の見直しをして、そこでしっかり積み重ねていけたかなと思います」。昨シーズン、思うように試合に出場できなかった中で課題となっていたショートゲームに集中的に取り組んだことが、今年の結果につながったという。自己最高位の賞金ランキングとなった一方で、今大会はトータル3アンダー・58位タイに終わり、悔しさも残る。「また課題も見つかったので、それを来年の開幕戦に向けて、取り組みたいなと思います」。新たな改善点を見出し、来シーズンに向けて調整に励んでいく。目標は「優勝したいですが、まずは（みんなと）同じところで、ずっと戦っていくこと」を掲げた。そのほか、初の賞金シード獲得者は、今年の「日本オープン」で片岡尚之とのプレーオフに惜しくも敗れ2位で終えたプロ13年目で34歳の原敏之、24歳の古川龍之介、今大会を2位で終えた27歳の砂川公佑、24歳の出利葉太一郎、22歳の福住修となる。（文・高木彩音）※初シード獲得者（賞金ランキング）■プロ転向した西暦・原敏之（34位）■2012年・古川龍之介（40位）■2022年・砂川公佑（41位）■2020年・安森一貴（42位）■2019年・出利葉太一郎（58位）■2023年・福住修（61位）■2024年
【写真】寒いけど関係ねえ！ 祝福のウォーターシャワー
