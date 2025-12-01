ソフトバンクから自由契約となる見込みの有原航平投手（３３）のメジャー再挑戦の可能性について、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が３０日（日本時間１２月１日）までに報道した。

２０年オフにポスティングシステムを利用した有原は日本ハムからレンジャーズに移籍。しかし、２１年に受けた右肩の手術の影響もあり、メジャーの２年間で３勝に終わった。２３年からはソフトバンクと３年契約を結んでＮＰＢ復帰。今季でその契約が満了したが、その際にＦＡとなる条項を盛り込んでいた。２年連続で最多勝に輝いた右腕に対してソフトバンクは複数年契約をベースに残留交渉を続けているが、有原自身はＭＬＢ再挑戦の意思を持っており、１２月２日に自由契約選手として公示される。ＮＰＢの他球団も関心を寄せることは確実で、巨人などが動向を注視している。

それでも、「トレード・ルーマーズ」は「３３歳の有原は前回のメジャー挑戦を苦しめた（右肩の）健康問題をすでに乗り越えたようで、２年連続で１７５回以上を投げている。彼はＭＬＢ復帰の可能性に向けて確かな勢いをつけている」などと紹介した。