１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回はドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝。日本代表入りを果たし「考え方が１８０度変わった」という創価大時代を振り返る。

◇ ◇

２０２０年、新型コロナウイルスの影響で夏の甲子園が中止になった。公式戦はおろか、練習試合も満足にできない状況だった。高川学園野球部の西岡部長は言う。「彼にとっては静かな時間が良かったのかもしれない」。２年だった立石は紅白戦で柵越えを連発し、メキメキと力を伸ばしたが、周囲から騒がれることはなかった。自らの実力を過信することなく、成長を続けることができた。

そして３年の夏。甲子園切符をつかみ取ると、１回戦の小松大谷戦でバックスクリーンへ豪快な一発を放ち、一躍注目される選手になった。進路を模索した結果、早い段階から興味を示してくれた創価大へ進むことを決めた。

大学でも練習の虫は変わらなかった。全体練習後には、自らでメニューを決め、黙々と汗を流した。２年春に覚醒。打率・５００、５本塁打と結果を残し、冬には日本代表候補合宿にも参加。プロを明確に意識するようになった。ただ、３年時の日本代表では思うようにいかず「上には上がいる。意識が１８０度変わった」と、自身を見つめ直すきっかけとなった。

悩んだ時に母・郁代さんが背中を押してくれた。「上には上がいる、そういう時は練習するしかない」。アスリートだった母からのメッセージが立石を奮い立たせた。「なかなか結果が出ない時、ぐっときました。練習しようという気持ちになりました」。すぐに前を向いてバットを振った。

４年なると主将に就任。投票では横一線だったが、最後は自ら手を挙げた。創価大の佐藤康弘監督も主将・立石の進化を感じていた。「練習終わりにみんなを集めたり、言う時は言うようになった」。グラウンド上ではプレー、姿勢で頼りになる存在だった。

仲間たちからの信頼は抜群。一方で少し抜けているところもある。風呂場でリンスを流し忘れ、手洗い場で頭を洗ったり。ロジンバッグ（滑り止め）をポケットに入れたまま洗濯し、寮の部屋を真っ白にするなど、天然エピソードも多々ある。大学首脳陣、仲間が口をそろえるのが「愛されキャラ」ということだ。

１０月２３日のドラフト会議。３球団競合の末、阪神への入団が決まった。スケールの大きな未来のスター候補が甲子園で大暴れする日は、そう遠くない。

◆立石 正広（たていし・まさひろ）２００３年１１月１日生まれ、２２歳。山口県出身。１８０センチ、８７キロ。右投げ右打ち。高川学園では３年夏に甲子園出場。創価大を経て、今年度ドラフト１位で広島、日本ハムとの競合の末に阪神の指名を受けた。趣味はお笑い鑑賞。座右の銘は「恩返し」。