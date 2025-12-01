体型カバーもきれい見えも叶う！【ハニーズ】40・50代の冬に♡「あったかパンツ」

寒い季節は着ぶくれしやすいのが悩みどころ。そんなときは、【ハニーズ】の「あったかパンツ」をチェックしてみて。裏地に暖かく過ごせる工夫がされており、寒さ対策をしながらもすっきり見えが叶いそう。腰回りなど気になる部分をカバーしてくれそうなデザインも嬉しいポイント。今回は、そんなハニーズの優秀パンツをご紹介します。一本持っておくと、寒い日の味方になってくれるかも。

冬もすっきり見えが叶いそうなテーパードパンツ

【ハニーズ】「あったかテーパード」\3,680（税込）

上品に見えるシルエットが魅力のテーパードパンツ。センタープレス入りできちんと感があり、お仕事コーデにも、休日のきれいめカジュアルにもぴったり。腰回りはタック入りでほどよいゆとりがあり、気になる部分を自然とカバーしてくれそう。裏起毛仕様なのにもこもこして見えにくいので、冬でもすっきりとしたコーディネートを楽しめそうです。

裏起毛でも着ぶくれしにくい淡色コーデ

こちらは、白のあったかテーパードパンツを使った明るいトーンのコーデ。トップスも淡いカラーでそろえて、全体が軽やかで清潔感のある印象に。裏起毛のパンツとは思えないほど、すっきりとしたシルエットが魅力です。膨張して見えがちな白も、センタープレスと上品なラインのおかげで美脚効果を狙えそう。さらに、黒のベルトで引き締めポイントをプラス。ベルトループは、コーデにメリハリを付けたいときにも便利です。

広がりすぎないシルエットが魅力のガウチョ

【ハニーズ】「あったかガウチョパンツ」\2,480（税込）

こちらのガウチョパンツは裏地にシャギー素材を使用していて、はいた瞬間のひんやり感を回避してくれそう。ストレッチのきいた生地とウエストゴムで、楽なはき心地にも期待できそうです。ほどよいゆとりのある腰回りと上品なラインで、きれい見えと体型カバーにも期待できる予感。

大人にぴったりの上品ガウチョスタイル

ガウチョパンツにセーターを合わせた、やわらかな雰囲気のコーデ。いつものパンツやスカートをガウチョパンツに変えるだけでこなれた印象に。ほどよく広がる上品なシルエットで、大人っぽい落ち着き感もプラス。表面はスウェット素材でリラックス感もあり、休日のお出かけにもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N