「このタイトル回収は鳥肌もの」恋心が生んだもう1つの人格！まさかのハッピーエンドな展開にSNSで大反響【作者に訊く】
普段は素っ気ない距離感ながら、プライベートでは自分にベタ惚れな幼馴染の少女。それは単なる二面性ではなく、「恋する人格」と「そうでない人格」の差だった……。
たけみつ(@take_samurai1)さんの創作漫画「恋心は解離する」は、幼馴染に対して正反対の人格を抱える少女と、それぞれの人格と向き合う少年を描いた恋愛漫画シリーズだ。
多重人格という題材を真摯に捉えながらも、コミカルで甘酸っぱいシチュエーションにSNS上で多くの反響が寄せられた同作。そんな同作のあらすじを紹介するとともに、Amazon Kindle インディーズの電子書籍版にも2000件の評価が集まる人気作が生まれたきっかけを、作者のたけみつさんに取材した。
本作「恋心は解離する」は、2つの人格を持つ少女と幼馴染の少年との関係を描く。このようなヒロインを描こうと思ったきっかけについて、作者のたけみつさんは「ヒロインのキャラクターを考えるとき、なにかしら個性が必要になってくると思うんですが、そんなときに思いついたのが二重人格のキャラでして。そこから二重人格になった理由とか、それぞれのキャラ付けとかがうまくマッチしたらおもしろい漫画が描けそうと思って描きはじめました」と打ち明ける。
幼馴染のフミへの恋心が切り離されて生まれた「雨」とフミにそっけない「空」。対照的なキャラクターだが、それぞれどんなところを意識して描いたのか、たけみつさんに聞いてみると「序盤は雨が少し行き過ぎなデレ、ヤンデレっぽい感じで、空はそれとは対照的にクールで主人公に塩対応するみたいなキャラ付けを意識しました。物語が進むにつれて、雨は病み部分を抑えて常識を覚えていき、空は塩対応が薄まり、少しづつデレていくみたいな変化をつけられたらなって」と教えてくれた。
「表情で雨と空がわかるように描きたい」と言うたけみつさん。「雨は結構大口開けて笑いますし、空は逆に微笑む感じの笑い方をする。容姿は同じなので、そういった表情の違いで今どっちかわかるように描ければなって思いました」と登場人物の表情描写について語る。タイトルの「恋心は解離する」がまさに作中の結末を象徴する本作。1つの身体に宿る2つの人格との三角関係にも目が離せない。ぜひ読んでみて！
取材協力：たけみつ(@take_samurai1)
