少量の血を見落とさないで! 「血便」の色でわかる考えられる病気の種類とは【医師が解説】

血便は色によって、出血部位や原因となる疾患の目安になります。鮮血は肛門近くの出血、暗赤色は腸の奥の出血、粘血便は炎症性腸疾患が疑われます。いずれも正確な診断には医師の検査が必要で、気づいたら速やかな受診が欠かせません。今回は、「血便」の種類とその病気について坂口先生に詳しく解説していただきました。

監修医師：

坂口 賀基（大塚駅前消化器内視鏡クリニック）

東京大学医学部医学科卒業。その後、東京大学医学部附属病院消化器内科助教などを経て、2024年4月、東京都豊島区に「大塚駅前消化器内視鏡クリニック」を開院。東京大学医学部附属病院開設以来、現在までに実施された早期咽頭・食道・胃・大腸がんに対する内視鏡治療を最も多く実施・指導した実績があり、各種消化器がんに対する内視鏡診療における中心的な役割を担ってきた。医学博士。日本内科学会内科認定医・指導医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医、日本消化器病学会消化器病専門医・指導医、厚生労働省認定難病指定医。

編集部

血便にも種類があるというのは本当ですか？

坂口先生

はい。本当です。先ほど「血便の原因となる疾患は、医師でないと判断が難しい」と説明しましたが、血便の色などで出血している部位や考えられる原因疾患はある程度絞ることができます。例えば、便に真っ赤な血液が混ざる「鮮血便」は、出血量の多い疾患や、肛門に近い大腸がんや大腸ポリープ、痔などの可能性が考えられます。

編集部

ほかのタイプについても教えてください。

坂口先生

やや赤黒い「暗赤色便」は、肛門から遠い大腸憩室出血・腫瘍や、出血量が少ない大腸炎などの疾患が考えられます。出血後、時間が経つと血液は黒くなっていくため、鮮血であれば痔など、肛門に近いところからの出血、赤黒ければ肛門から遠い部位の出血が考えられるというわけです。

編集部

なるほど。そうなのですね。

坂口先生

ほかにも、便の中に白い粘液や血液が混ざる「粘血便」は、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患が考えられます。ただし、これらはあくまでも「判断の目安」なので、自己判断せず、また病名がわかった後も早期に対応することが大事なので、血便に気がついたら速やかに医療機関を受診しましょう。

