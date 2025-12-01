日本では今年、クマの被害が大幅に増加し、各地で資格を持つハンターが駆除に忙しく対応している。北海道だけでも2025年度は10月末までに960頭以上が駆除され、数が多すぎて冷凍や焼却設備が深刻に不足して処理が追いつかない状況も発生した。台湾メディアの中時新聞網はこのほど、日本では「美食愛好家」が食材としてクマに注目する一方で、韓国では日本で処分されたクマに由来する「薬材の輸入」の関心が高まっている記事を紹介した。

韓国では日本から「クマ由来の薬材」を輸入できないかと関心

日本の産経新聞が29日付報道によれば、韓国では熊胆（ゆうたん）という薬材の需要が常にある。熊胆は「熊の胃」と呼ばれることもあるが、実際にはヒグマなどの胆のうだ。中国の伝統医学では極めて古くから貴重な薬材で、胃腸薬や鎮痛薬として用いられるほか、熱を下げ火を抑え、視力を向上させるなど多くの効能があるとされる。

ところが韓国では、野生のクマがほぼ絶滅したために、長期にわたってクマを飼育したり海外から輸入したりしてきた。しかし韓国でクマの飼育を禁止する法律が来年施行され、飼育業者は頭を抱えている。熊胆の供給源が今後さらに減ることは必至だ。10年前には韓国全国で約1000頭が飼育されていたが、最近ではわずか242頭しか残っていない。

産経新聞は、日本各地が大量に駆除したクマの死体をどう処理するかに頭を悩ませているまさにその時、ソウルの街角では日本のクマ害ニュースについて市民が頻繁に議論するようになったと紹介した。多くの人々が日本から低価格で熊胆を輸入できるかどうかを知りたがっているという。

日本では「クマ肉の食レポ」が次々に発表

日本には古くからクマ肉を狩猟して食べてきた記録がある。クマの出没や被害が頻発している日本では、クマ肉料理を売りものにする飲食店が注目を集めるようになった。神戸新聞が運営するネットメディアの「まいどなニュース」によれば、クマ肉を味わった人が次々に食レポを投稿し、ネットユーザーの熱い議論を呼んでいる。神奈川県横浜市に住むという美食愛好者の「肉食ヤギ」さんは10月末、青森県で開催されたイベントの屋台で800円を払って「焼きクマ肉」2串を買ったとXに投稿して、ネットユーザーの注目を集めた。「肉食ヤギ」さんはタレに漬け込んだツキノワグマの肉の串焼きを食べたと紹介し、「下処理が完璧だったのか、臭みなくホロホロおいしかった！」「スパイス焼きもおいしそう」などと書き込んだ。

「肉食ヤギ」さんは11月29日になり、クマ肉を入手したと投稿し「クマ鍋に！クマ串に！ローストクマに！クマ角煮も作りたい」「チョリソーはペペロンチーノにしよかな」などと、かなり興奮した様子で投稿した。

「肉食ヤギ」さん以外にも、日本人ネットユーザーが時折、Xに調理や試食の写真や文章を投稿している。例えばある料理研究家は先日、クマ肉の炒め物やカレー、鍋料理を作る動画を公開した。別のネットユーザーはクマ肉を味わった「初体験リポート」を発表した。焼きクマ肉と煮込みクマ肉の2種類を試したところ、臭みは鹿肉ほど強くなく香辛料とよく合い、焼きクマ肉の食感は干し肉に似ていて脂肪が少ないので硬くなりやすいという。さらにあるネットユーザーは学生時代に長野県飯田市の同級生の家を訪れた思い出を語り、同級生の父親にクマ肉料理店に連れて行ってもらったところ、あまりにも美味だったので大いに驚いたと回想した。その時のクマ肉については「牛肉よりおいしいかもしれない」「クマ骨で煮込んだスープもとてもおいしかった」と紹介した。（翻訳・編集/如月隼人）