カスタマイズで拡張がオススメ。

お風呂場にはシャンプーやコンディショナーなど、いろんな物を置く必要があります。だけど置き場所が充実してない場合がほとんどで、結局なにかしら棚のようなものを設置することに…。

ボトルの底面がヌメヌメしたり、シャンプーやカルキが溜まると丸い跡が残ったり、そういうのもご遠慮願いたいんですけどねぇ。

お風呂の収納を増やすならコレ

山崎実業の「マグネットバスルームラック ミスト ワイド」は、すごーくシンプルな後付け用の棚。幅が28cmほどあるので、シャンプーのボトルなどけっこうアレコレ置けて便利です。

山崎実業マグネット バスルーム ラック ワイド 1,280円 Amazonで見る PR PR

磁石が背面全てを覆っているので、風呂場の壁にガッチリ固定できます。成人の筆者でも、壁から剥がすのに「一体化しているのでは？」と思うほど強力。

水が入り込む隙間がないので、接着面がカビることもありません。また浮かして壁に設置し、スリットから水が抜けるのでボトル底面もカビにくいんです。

カスタマイズしてみよう

標準装備でフックが2個付いてくるので、たとえばヒモ付きのスポンジなどをブラ下げられます。

また、本体の素材はコーティングされたスチールなので、磁石がくっつくのがポイント。筆者の家では、100円均一ショップで磁石フックやチューブ絞りを買ってきて、このラックにくっつけています。

カミソリやハサミ、洗顔料をくっつければまるで要塞。普段は手が届く場所にあるので、欲しいアイテムがサっと取れるようになっています。

今なら52％オフの1,280円

工夫次第でカスタムし放題なので、そのポテンシャルも込みで52％オフの1,280円なら超お買い得だと思います。Amazonブラックフライデーの今がチャンスです。

