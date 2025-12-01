シャンプーボトルのカビ予防は「壁ラック」が鉄板。1000円ちょいで買えます
カスタマイズで拡張がオススメ。
お風呂場にはシャンプーやコンディショナーなど、いろんな物を置く必要があります。だけど置き場所が充実してない場合がほとんどで、結局なにかしら棚のようなものを設置することに…。
ボトルの底面がヌメヌメしたり、シャンプーやカルキが溜まると丸い跡が残ったり、そういうのもご遠慮願いたいんですけどねぇ。
お風呂の収納を増やすならコレ
山崎実業の「マグネットバスルームラック ミスト ワイド」は、すごーくシンプルな後付け用の棚。幅が28cmほどあるので、シャンプーのボトルなどけっこうアレコレ置けて便利です。
磁石が背面全てを覆っているので、風呂場の壁にガッチリ固定できます。成人の筆者でも、壁から剥がすのに「一体化しているのでは？」と思うほど強力。
水が入り込む隙間がないので、接着面がカビることもありません。また浮かして壁に設置し、スリットから水が抜けるのでボトル底面もカビにくいんです。
カスタマイズしてみよう
標準装備でフックが2個付いてくるので、たとえばヒモ付きのスポンジなどをブラ下げられます。
また、本体の素材はコーティングされたスチールなので、磁石がくっつくのがポイント。筆者の家では、100円均一ショップで磁石フックやチューブ絞りを買ってきて、このラックにくっつけています。
カミソリやハサミ、洗顔料をくっつければまるで要塞。普段は手が届く場所にあるので、欲しいアイテムがサっと取れるようになっています。
今なら52％オフの1,280円
工夫次第でカスタムし放題なので、そのポテンシャルも込みで52％オフの1,280円なら超お買い得だと思います。Amazonブラックフライデーの今がチャンスです。
山崎実業マグネット バスルーム ラック ワイド
1,280円
Amazonで見るPR
