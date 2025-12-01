フジ藤本万梨乃アナ、退社を報告 7年間に感謝「私らしく仕事にも取り組んでまいります」
フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（30）が1日、自身のインスタグラムを更新し、同局を退社することを報告した。
【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ
藤本アナは「この度、7年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました」と伝え「12月いっぱいをもって『めざましテレビ』『さんまのお笑い向上委員会』、来年3月をもって『Mr.サンデー』を卒業させていただきます」と説明した。
続けて「入社試験の時から『どんな番組にでも対応できるアナウンサーになりたい』と志し、情報番組、報道番組、バラエティ番組と様々な経験をさせていただきました。会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と思いを記した。
「番組を通して出会った皆様、育てていただいた方々、そしていつも温かいメッセージをくださる皆様、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました」と感謝し、「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
藤本アナは、1995年10月30日生まれ、福岡県出身。東京大学医学部卒業。2019年入社。趣味はダンス、旅行、読書で、特技は、ダンス・長座体前屈。担当番組は『Mr．サンデー』、『めざましテレビ』（火〜木曜 情報キャスター）、『さんまのお笑い向上委員会』などを担当。今年8月に医師との結婚を報告している。
