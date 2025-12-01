プロ野球・DeNAにドラフト1位指名された小田康一郎選手(青山学院大)が30日、仮契約を結び会見に臨みました。

大学侍ジャパンにも選出され、7月に行われた第45回日米大学野球選手権では3番打者としてホームランを打つ活躍を見せた小田選手。「バットコントロールは自信があるところなので、プロの世界に入ってもそこは誰にも負けないつもりで戦っていきたい。ベイスターズの代表となれるような選手になりたい」と意気込みを語りました。

青山学院大の1年先輩・西川史礁選手(ロッテ)は今季パ・リーグの新人王を獲得しました。「大学時代から『すごいな』と思っていた先輩。身近な選手が新人王になられたのは自分としても目標にしやすいしありがたい。来シーズンは自分が新人王を取れるように」とコメントしました。

プロ1年目の具体的な目標には「(打率)3割」を掲げた小田選手。しかし続けて「とにかく個人的なことよりも優勝したい気持ちが強い」と、今季2位となったチームのリーグ優勝に貢献する姿勢を示しました。